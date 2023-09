Drei Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga beklagt die Düsseldorfer EG gleich mehrere verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern. Vizekapitän Stephen MacAulay hat es mit einem Kreuzbandriss dabei am schlimmsten erwischt. Der Stürmer fällt nach DEG-Angaben vom Montag "mindestens sechs Monate" aus. Die Saison dürfte für den Kanadier damit gelaufen sein. Auch Angreifer Brendan O'Donnell, der schon den Großteil der vergangenen Saison ausgefallen war, muss sich erneut operieren lassen. Dies hat laut DEG indes nichts mit seiner gerade erst auskurierten Achillessehnenverletzung zu tun. Über die Hintergründe machte der Klub auf Wunsch des Spielers keine weiteren Angaben. Der Kanadier soll rund vier bis sechs Wochen ausfallen und fehlt damit am Donnerstag im DEL-Auftaktspiel beim Meister EHC Red Bull München ebenso wie die Abwehrspieler Alec McCrea (gesperrt) und Kyle Cumiskey, der nach einer Knie-Operation noch einige Wochen nicht zur Verfügung steht. "Der Kreuzbandriss von Stephen MacAulay und die Ausfälle von Brendan O'Donnell und Kyle Cumiskey sind für die ganze DEG ein Schock. Sie gehören zu unseren absoluten Topspielern", sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz. "Jetzt müssen Mannschaft, Umfeld und Fans noch enger zusammenrücken, um diese schwere Zeit gemeinsam zu überstehen." Sportdirektor Niki Mondt kündigte an: "Wir werden zumindest auf den Ausfall von MacAulay reagieren müssen, sondieren den Markt und schauen was möglich ist."