Von Christian Bernhard

Wenn beide Trainer nach einem Eishockeyspiel über ein und denselben Torhüter reden, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieser eine entscheidende Rolle einnahm. Mathias Niederberger, deutscher Nationaltorhüter und Rückhalt der Eisbären Berlin, konnte sich also durchaus geehrt fühlen, dass sein Trainer Serge Aubin und Don Jackson, Trainer des EHC Red Bull München, am Donnerstagabend nach dem Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) genau das taten: über ihn sprechen. "Mati ist in einigen Situationen standhaft geblieben", fand Aubin. Jackson war der Meinung, Niederberger habe "wirklich großartig" gespielt. Das führte dazu, dass das Topspiel zwischen dem Tabellendritten München und dem Ligaprimus Berlin in der Münchner Olympia-Eishalle 2:1 an die Eisbären ging.

Das Besondere für Niederberger war, dass ihn da sein aktueller und sein voraussichtlich neuer Trainer lobten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Niederberger, dessen Vertrag in Berlin am Saisonende ausläuft, von der kommenden Saison an in München spielen wird. Nach SZ-Informationen wird sich der 29-Jährige für mehrere Jahre an den EHC binden, bei dem er schon 2013 kurzzeitig unter Vertrag stand - damals ohne ein Spiel zu bestreiten, da ihm der EHC kurz nach seiner Unterschrift die Chance nicht verwehren wollte, sein Glück in der nordamerikanischen AHL zu probieren, der zweithöchsten Liga in Übersee. Ein Jahr später kehrte Niederberger nach Deutschland zurück - und steigerte sich erst in Düsseldorf und dann in Berlin zum besten nicht in der NHL spielenden deutschen Torhüter.

Vorspielen musste der Nationaltorhüter am Donnerstag also nicht mehr - von seiner besten Seite zeigte er sich dennoch. Die Münchner gaben ihm jede Menge Möglichkeiten, sich auszuzeichnen - 43 Schüsse kamen auf sein Tor. Nur einen Puck ließ er durch. In Minute elf, 34 Sekunden nach der Berliner Führung durch Dominik Bokk, eroberten die Münchner im Eisbären-Drittel die Scheibe und brachten sie zu Austin Ortega, der 2019 für die Berliner spielte, sich im Sommer 2020 aber aus der Hauptstadt verabschiedete, da er nicht gewillt war, coronabedinge Gehaltskürzungen in Kauf zu nehmen. Ortega traf die Scheibe rechts vor Niederberger stehend gar nicht richtig, wodurch sie unter dem Goalie durchrutschte, was nicht gut aussah.

Von acht Spielen gegen Berlin und Wolfsburg hat der EHC nur zwei gewonnen

Danach war Niederberger aber nicht mehr zu überwinden. Speziell Ende des Mitteldrittels zeigte er sein Können. Nach einer Berliner Druckphase, in der auch EHC-Torwart Henrik Haukeland gut zu tun hatte, kamen die Münchner mit einigen schnellen Angriffen vor das Eisbären-Tor - und prallten dort im Minutentakt am Berliner Schlussmann ab. Ortega (36.), Frank Mauer (37.), Justin Schütz (38.) und Maksymilian Szuber (39.) gaben Schüsse aus aussichtsreichen Positionen ab, die allesamt an Niederberger abprallten. Eisbären-Angreifer Frans Nielsen sprach seinem Torwart deshalb ein "besonderes Lob" aus, er habe "großartig gehalten", betonte der Däne. Das traf auch auf Minute 55 zu, als die Münchner in Überzahl Druck machten, abermals an Niederberger scheiterten und Nielsen kurz darauf einen Abpraller von Haukeland zum 2:1-Siegtreffer nutzte.

Trotz der Niederlage überwogen auf EHC-Seite die guten Gefühle. Jackson sprach von einem "großen Spiel" seines Teams, Verteidiger Konrad Abeltshauser von einer "Leistung, auf der wir aufbauen können". In den vergangenen Wochen waren die EHC-Niederlagen in der Tat rar gesät. Zwei davon gab es gegen besser platzierte Teams: Am vergangenen Sonntag hatten sie in Wolfsburg trotz 3:1-Führung noch 3:4 verloren. Damit gelangen der Jackson-Mannschaft in den acht Hauptrundenduellen mit Berlin und Wolfsburg nur zwei Siege. "Ja, es gibt da zwei Teams, die wir zu schlagen haben, keine Frage", sagte Jackson am Donnerstag.

Auf die Berliner und Wolfsburger kann der EHC erst wieder in den für ihn am 10. April beginnenden Playoffs treffen. Davor warten noch vier Hauptrundenspiele auf ihn, in denen es darum geht, im Idealfall noch Platz zwei zu erreichen. Den Anfang macht am Sonntag ein weiteres Heimspiel, das Derby gegen den ERC Ingolstadt (16.30 Uhr). Der hat - anders als der EHC - eine problematische Phase hinter sich. In dieser Woche gelang den Ingolstädtern aber das, was dem EHC am Donnerstag verwehrt blieb: ein Sieg gegen Berlin - und gegen Niederberger.