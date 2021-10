Die Tölzer Löwen haben Lukas Vantuch, 34, verpflichtet. Der Tscheche erhält einen Vertrag bis zur Länderspielpause im November plus Option zur Verlängerung. Man reagiere damit auf die Ausfälle von Nico Kolb und Anton Engel und die verzögerte Ankunft von Cam Spiro, so der DEL2-Klub. Der Angreifer war zuletzt in Crimmitschau aktiv und soll bereits am Freitag mitwirken. "Er ist fast zwei Meter groß, wiegt 110 Kilo - du merkst diesen Mann auf dem Eis", sagt Trainer Kevin Gaudet.