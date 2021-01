Rückkehrer Max French erzielt beim Tölzer Sieg in Frankfurt zwei Tore. Zum Endstand traf er, nachdem sein Team sich in einige Frankfurter Schüsse geworfen hatte, ins leere Tor.

Von Andreas Liebmann, Bad Tölz

Von ihrer 3:4-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Dresden haben sich die Tölzer Löwen offensichtlich schnell erholt. Trainer Kevin Gaudet hatte danach zwar beteuert, dass "die Tanks leer" seien und seine Spieler "tot" wegen der Dauerbelastung der zurückliegenden Wochen, das hinderte den kleinen Kader aber nicht daran, im Nachholspiel am Dienstagabend seine vielleicht beste bisherige Saisonleistung zu zeigen: Mit 4:1 setzten sich die Tölzer bei den Frankfurter Löwen durch. Dabei hatten diese, immerhin Gewinner der vorigen Hauptrunde, in allen bisherigen Heimspielen immer mindestens einen Punkt geholt. Diesmal nicht. "Was die Jungs alle zwei Tage bringen, ist unglaublich", schwärmte Gaudet nach dem hochintensiven Duell, "wir haben sehr viel investiert heute."

Mario Lamoureux brachte die Gäste nach neun Minuten in Führung, die Reid Gardiner (Latte) und Lubor Dibelka (Pfosten) hätten ausbauen können. Stattdessen traf der ehemalige Tölzer Stephen MacAulay zum Ausgleich. Dreimal überstand Tölz im Mitteldrittel Unterzahlphasen, um dann das erste Powerplay zur erneuten Führung durch Kenney Morrison zu nutzen. Sein Comeback nach Leistenproblemen gab der Tölzer Toptorschütze Max French - und krönte es gleich mit zwei Treffern. Zum 3:1 versenkte der Kanadier die Scheibe im Kreuzeck. Zum Endstand traf er, nachdem sein Team sich in einige Frankfurter Schüsse geworfen hatte, ins leere Tor.