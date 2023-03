Von Johannes Schnitzler

Es hätte einen kaum gewundert, wenn der Name Philip Gogulla im Insert aufgetaucht wäre. Aber Gogulla, 35, spielt für die Düsseldorfer EG und nicht mehr für die Kölner Haie, für die er mal nach 110 Minuten gegen München getroffen hat und einmal, am 23. März 2008, sogar nach 168:16 Minuten, in der sechsten Verlängerung, zum 5:4 gegen Mannheim, im längsten Spiel der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga.

Und natürlich dachten die 13600 Zuschauer in der ausverkauften Mannheimer Arena am Sonntagabend an dieses epische Duell zurück: dieselbe Paarung, wieder im Playoff-Viertelfinale, wieder Spiel drei, wieder Verlängerung. Und wieder siegten die Kölner Haie. Diesmal aber durch David McIntyre, der dann doch schon nach 86:03 Minuten zum 3:2 traf. Es war in dieser Serie der dritte Auswärtssieg, Köln führt nun 2:1, zwei Erfolge fehlen noch zum Halbfinale. Auch in Ingolstadt fiel die Entscheidung in Spiel drei gegen Düsseldorf in der Verlängerung, Torschütze zum 2:1 für die DEG war auch hier nicht Philip Gogulla, sondern Alexander Ehl.

Während München sich mit dem 7:1-Heimsieg gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven eindrucksvoll zurückmeldete und auf 1:2 verkürzte, kassierten die Straubing Tigers eine 1:2-Heimniederlage gegen die Grizzlys Wolfsburg und liegen in der Best-of-seven-Serie 1:2 in Rückstand.

Am Dienstag werden die Viertelfinals fortgesetzt, Köln empfängt um 19.30 Uhr Mannheim. Vor 15 Jahren setzten sich die Haie mit 4:1 Siegen durch. Aber mit Hochrechnungen halten sich die Spieler zurück. "Here we are", sagte Matchwinner McIntyre am Sonntag und bewies seine Kenntnis des Kölner Gesetzes "Es ist, wie es ist, und es kommt, wie es kommt". Oder wie die TV-Kommentatoren sagen: Es ist noch viel Eishockey zu spielen.