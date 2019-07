27. Juli 2019, 12:22 Uhr Debatte um Sun Yang Jetzt auch Dopingfall bei Australiens Schwimmern

Nach dem Protest des Australiers Mack Horton gegen Sun Yang fliegt nun eine Athletin aus dem eigenen Team auf. Oliver Bierhoff ist künftig ohne Stimmrecht im DFB-Präsidium.

Meldungen im Überblick

Schwimmen, Doping: Sechs Tage nach dem aufsehenerregenden WM-Protest von Mack Horton gegen den umstrittenen Sun Yang musste das australische Schwimmteam selbst einen Dopingfall zugeben. Die 20 Jahre alte Shayna Jack, vierfache Staffel-Medaillengewinnerin der WM vor zwei Jahren in Budapest, ist positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Der australische Verband bestätigte entsprechende Medienberichte am Samstag und erklärte, die positive Probe der Freistilschwimmerin stamme aus einer Trainingskontrolle vom 26. Juni. Jack, die zunächst "persönliche Gründe" für ihre Abreise aus dem Trainingscamp in Japan angegeben hatte, beichtete den Dopingfall auf ihrer Instagram-Seite, beteuerte jedoch ihre Unschuld.

Mit "großer Traurigkeit und großem Kummer" habe sie die Rückreise antreten müssen, weil "eine verbotene Substanz" in ihrem Körper gefunden worden sei, schrieb Jack. Sie betonte: "Ich habe diese Substanz NICHT wissentlich eingenommen." Jack war für die 4x100-m-Freistilstaffel vorgesehen, die in Gwangju Gold gewann. Auch über die 4x200 m hatte sie sich Chancen auf einen Einsatz ausgerechnet. Der australische Verband hat die Sportlerin vorläufig suspendiert. Der Dopingfall kommt für Australiens Team zur Unzeit. Zum einen präsentiert sich die Schwimmnation nach zuletzt weniger erfolgreichen Zeiten ein Jahr vor Olympia bärenstark und wieder auf Augenhöhe mit den USA. Zum anderen schwang sich Olympiasieger Horton zum Anführer des Protests gegen Dopingsünder Sun Yang aus China auf, als er bei der Siegerehrung nach dem 400-m-Finale den Gang aufs Podium, den Handschlag und das gemeinsame Foto der Medaillengewinner verweigerte.

DFB: Oliver Bierhoff hat in Zukunft kein Stimmrecht mehr im Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes. Dies ist eine Konsequenz aus der geplanten Strukturreform beim Deutschen Fußball-Bund, die beim Bundestag am 27. September verabschiedet werden soll. Entsprechende Anträge verabschiedete das Präsidium des DFB bei seiner Sitzung am Freitag. Bierhoff war zunächst Manager der Nationalmannschaft und ist inzwischen der für den Spitzenfußball zuständige DFB-Direktor. Er soll nur noch beratend in dem Führungsgremium tätig sein. Hintergrund ist die bereits bekannte angestrebte Trennung zwischen DFB GmbH und DFB e.V. beim Verband. Koch sprach von einer "strikten Trennung zwischen der operativen und sportlichen Lenkung". Der neue Präsident soll Aufsichtsratsvorsitzender der künftigen DFB GmbH werden, in der das gesamte operative Geschäft angesiedelt ist. Den Vorsitz der GmbH soll der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius als Geschäftsführer übernehmen, während für Ex-Nationalspieler Bierhoff der Job als Geschäftsführer Sport vorgesehen ist.

Europa League, Qualifikation: Eintracht Frankfurt hat gute Chancen auf den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstagabend im Hinspiel der zweiten Runde mit 2:1 (1:1) beim estnischen Club FC Flora Tallinn. Der Spanier Lucas Torro hatte die Hessen in der 24. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten später glich Mihkel Ainsalu für den elfmaligen estnischen Fußball-Meister aus. Dann bewies Eintracht-Coach Adi Hütter ein gutes Händchen: Dem eingewechselten Serben Dejan Joveljic gelang in seinem ersten Pflichtspiel für Frankfurt der Siegtreffer (71.) vor rund 8000 Zuschauern. Das Rückspiel findet in einer Woche in Frankfurt statt.

Fußball, FC Barcelona: Der frühere Weltklasse-Fußballer Patrick Kluivert kehrt zum FC Barcelona zurück und wird bei seinem früheren Verein Chef der Nachwuchsakademie La Masia. Der 43 Jahre alte Niederländer unterschrieb bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag bis Juni 2021, wie der spanische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Der 79-malige Nationalspieler stand als Profi von 1998 bis 2004 bei Barça unter Vertrag und wurde mit dem Club 1999 spanischer Meister. "Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein und freue mich auf diese neue Ära und die Herausforderung, Barça unter den Top-Teams in der Welt zu halten", sagte Kluivert bei seiner Vertragsunterschrift. Kluivert erzielte für die Katalanen in 308 Spielen insgesamt 145 Tore. Zuletzt hatte der frühere Stürmer beim Afrika-Cup als Assistent von Clarence Seedorf die Auswahl Kameruns betreut. Nach dem Aus im Achtelfinale waren die beiden Niederländer freigestellt worden.