Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Rummenigge: Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat den Impfvorstoß von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge massiv kritisiert. "Was mich an diesem Spruch besonders gewundert hat, ist, wie man simples Vordrängeln "Ich will zuerst geimpft werden" dann noch versucht, als Realisierung einer gesellschaftlichen Vorbildfunktion zu verkaufen. Da muss man erstmal drauf kommen, indem man sagt: Wir ziehen vorbei an Erzieherinnen und Erziehern, an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, vielleicht auch an medizinischem Personal und Polizisten", sagte der SPD-Politiker und Regierungschef des kleinsten deutschen Bundeslandes am Mittwochabend.

Rummenigge hatte zuvor angeregt, dass Fußballprofis Vorbilder bei der Impfung gegen das Coronavirus sein könnten. "Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten", sagte er. Bovenschulte sieht das komplett anders. "Mir fällt einiges ein, wie Fußballprofis ihrer gesellschaftlichen Vorbildrolle in der Pandemie gerecht werden könnten. Sie könnten zum Beispiel darauf verzichten, an sportlich wertlosen Turnieren teilzunehmen und dafür um die halbe Welt zu reisen", sagte der 55-Jährige und meinte damit die Teilnahme des FC Bayern an der Club-WM in Katar.

Fußball, Paris Saint-Germain: Der Klub hat glanzlos das Sechzehntelfinale des französischen Fußball-Pokals erreicht, sorgt sich aber erheblich um Neymar. Beim 1:0 (0:0) beim Zweitligisten SM Caen musste der Brasilianer in der 60. Minute angeschlagen vom Feld. Ob Neymar am Dienstag im Achtelfinale der Champions League beim Duell mit seinem Ex-Klub FC Barcelona auflaufen kann, erscheint fraglich. "Er hat Schmerzen im Oberschenkel. Wir werden am Donnerstag sehen, ob es eine Verletzung ist oder nicht", sagte Trainer Mauricio Pochettino. Nach zwei härteren Fouls innerhalb kurzer Zeit verließ Neymar den Platz augenscheinlich unter Schmerzen, während das Spiel lief, und ging direkt in die Kabine. Erst bei der nächsten Unterbrechung konnte Pochettino Weltmeister Kylian Mbappe für Neymar einwechseln. Vor seiner Verletzung hatte Neymar das 1:0 durch Moise Kean (49.) aufgelegt.

Champions-League-Gegner FC Barcelona muss derweil um den Einzug ins spanische Pokalfinale zittern. Drei Tage nach dem knappen 3:2-Sieg bei Betis Sevilla in der Meisterschaft verlor das Team um Lionel Messi das Halbfinal-Hinspiel beim FC Sevilla am Mittwochabend mit 0:2 (0:1). Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jules Kounde (25. Minute) und der ehemalige Schalke-Profi Ivan Rakitic (85.). Das Rückspiel soll am 3. März stattfinden.

Tennis, Hamburg: Die besten Tennisspielerinnen der Welt könnten schon in diesem Sommer wieder an den Hamburger Rothenbaum zurückkehren. Dies bestätigte Bundestrainerin Barbara Rittner am Donnerstag bei Eurosport. Demnach haben Sandra und Peter-Michael Reichel, die bereits das Männerturnier in Hamburg organisieren, die Turnierlizenz von den bislang in Lettland ausgetragenen Baltic Open erworben. Das Hamburger Abendblatt hatte zuerst darüber berichtet.

"Der Wunsch ist, dass man entweder parallel zum Herrenturnier oder die Woche davor spielt - vielleicht sogar schon 2021, wenn es geht", sagte Rittner. Ob das Turnier schon in diesem Sommer stattfinden kann, hängt auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Bis 2002 hatte Hamburg schon ein WTA-Turnier ausgerichtet.

Fußball, Bundesliga: Trainer Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg erneut verlängert. Der aktuell dienstälteste Coach der Bundesliga wird damit ab dem Sommer in seine elfte Saison als Coach der Breisgauer gehen. Wie lange der neue Vertrag läuft, teilten die Freiburger am Donnerstag wie gewohnt nicht mit. Bislang hatte der 55-jährige Streich in der Regel für ein Jahr unterschrieben. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.