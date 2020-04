Bloß keine Sonderstellung -, aber bitte "zügig" zurück zum Spielbetrieb! Im vehementen Werben für eine zeitnahe Rückkehr der Bundesliga hat Hans-Joachim Watzke, 60, düstere Szenarien gezeichnet. "Wenn wir den Fußball nicht weiterspielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab", sagte Dortmunds Geschäftsführer in der Sendung "Wontorra - allein zu Hause" bei Sky am Sonntag. Sollte man gar über ein Jahr keinen Fußball spielen können, "dann gehen überall die Lichter aus - auch beim BVB", fügte Watzke an.

Das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erarbeitete Konzept hält Watzke für tadellos. "Wenn man unser Konzept jetzt ablehnt, wird sich auch in acht Wochen daran nichts ändern", rief Watzke den politischen Entscheidern zu, die die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme der Bundesliga mit Geisterspielen ohne Publikum geben müssen. Doch aus der Politik blieben an diesem Wochenende Signale für den erhofften, baldigen Neustart aus.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der jüngst noch einen Start am 9. Mai in Aussicht gestellt hatte, sagte Focus online mit Blick auf die nächste Runde von Kanzlerin und Ministerpräsidenten: "Ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten." Die Bundesliga müsse maximale Hygiene-Forderungen erfüllen und könne selbst dann nur "auf Bewährung starten".

Mit seiner Konzept-Beurteilung "Mehr geht nicht" mag Watzke recht haben, doch klar ist: Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Verhältnismäßigkeit von Aufnahme des Profifußballs zu sonstigen Maßnahmen dürften eine Rolle spielen. Werden die Kontaktbeschränkungen am 30. April erneut verlängert, dürften DFL und Klubs das beste Konzept zunächst nichts helfen, da weiterhin nicht mal ein reguläres Training stattfinden könnte.

Ein Zwang, der einige Vereine in existenzielle Nöte bringt, solange die TV-Gelder für die neun ausstehenden Spieltage nicht fest eingeplant werden können. Diese Fälle sorgen auch Watzke: "Wir wissen, dass Solidarität gefragt ist. Aber wenn wir was verteilen wollen, müssen wir auch mal wieder was einnehmen." Er fügte hinzu: "Und jeder weiß, wenn es Insolvenzen gibt, kommen auch die sogenannten Weißen Ritter, die dann sagen, wir geben euch Geld, aber ihr müsst dafür sorgen, dass 50+1 fällt." Mit der 50+1-Regel soll verhindert werden, dass Kapitalanleger die Stimmenmehrheit in Profi-Klubs übernehmen.

Kritik an einem schnellen Bundesliga-Wiederanpfiff gibt es auch von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), die vor möglichen Fan-Ansammlungen vor den Stadien warnt. "Geisterspiele sind eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden", sagte GdP-Vize Jörg Radek in der FAZ. Wenn das Stadion zu einem potenziellen Ziel von Fans werde, sei dies "verheerend", fügte Radek an.