Von Christof Kneer

Man muss noch mal kurz zurückspulen in die Zeit, in der alles begann. Das Fußballspiel war mit den Jahren so rasend schnell geworden, dass man ihm mit bloßem Auge kaum noch folgen konnte. Das war ein doppeltes Problem, weil vor allem der Schiedsrichter nicht mehr folgen konnte - während die Menschen auf den Tribünen die betreffenden Szenen auf ihren Smartphones in feinster Qualität begutachten konnten. Was also tun, damit der Schiedsrichter nicht mehr der Einzige im Stadion ist, der's nicht sieht? Was tun, damit der Schiedsrichter stark bleibt, aber dennoch geschützt wird?