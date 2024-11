Kommentar von Martin Schneider

Diese Woche sind zwei Spieler des FC Bayern mit starken Worten aufgefallen, die sich normalerweise rhetorisch nicht in den Vordergrund drängen. Einmal Dayot Upamecano, bei dem man sich an kein kontroverses Interview erinnern kann, allein schon, weil man sich kaum überhaupt an ein Interview erinnern kann. Upamecano sagte bei der französischen Nationalelf auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, gegen den aktuellen Matchkalender zu streiken: „Warum nicht?“