Der beim FC Bayern München als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelte Trainer Roberto De Zerbi verlässt Brighton & Hove Albion am Ende der Saison. Wie der Premier-League-Klub am Samstag mitteilte, endet die Zusammenarbeit mit dem 44-jährigen Italiener nach dem letzten Spieltag an diesem Sonntag in beiderseitigem Einvernehmen.

"Wir haben uns einvernehmlich darauf geeinigt, Robertos Vertrag zu einem Zeitpunkt zu beenden, der für beide Seiten passt und uns die früheste Möglichkeit gibt, für die nächste Saison zu planen, und Roberto genügend Zeit gibt, über seinen nächsten Schritt und seine Zukunft nachzudenken", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. De Zerbi wird in der Mitteilung folgendermaßen zitiert: "Wir haben uns geeinigt, meine Zeit in Brighton zu beenden, damit der Klub und ich unsere Arbeit auf die Art fortsetzen können, die beiden Seiten am besten passt, bei denen wir unseren eigenen Ideen und Visionen folgen sowie unserer Arbeit und menschlichen Werten."

SZ Plus FC Bayern und Thomas Tuchel : Paartherapie gescheitert Nach zahlreichen Absagen bei der Trainersuche versucht der FC Bayern, die Trennung von Thomas Tuchel rückgängig zu machen - vergeblich. Sportvorstand Max Eberl kämpfte für einen langfristigen Verbleib, doch ihm fehlte die Unterstützung der Bosse. Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Zuvor hatte der Italiener noch bekräftigt, den Klub nicht verlassen zu wollen. "Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen. Ich würde gerne in Brighton bleiben, um in jeder Saison das höchstmögliche Ziel zu erreichen", hatte das Magazin The Athletic den Trainer noch zitiert. "Aber zuerst müssen wir mit Tony (Bloom, Eigentümer des Klubs), Paul (Barber, Geschäftsführer) und David (Weir, Technischer Direktor) die Situation analysieren."

De Zerbis Vertrag in Brighton lief ursprünglich noch bis zum Sommer 2026. De Zerbi hatte den englischen Erstligisten in der vergangenen Saison noch in die Europa League geführt, vor dem letzten Spieltag am Sonntag liegt Brighton & Hove aber nach zuletzt schwachen Leistungen nur auf Rang zehn. In der Europa League war im Achtelfinale Schluss.

SZ Plus Roberto De Zerbi : Der Trainer, den alle kopieren wollen Roberto De Zerbi lässt bei Brighton & Hove Albion einen Fußball spielen, der auch beim FC Bayern Interesse geweckt hat. Sein Stil ist riskant, ein wenig verrückt - und hat einige Trends etabliert. Von Sven Haist und Thomas Hürner

Laut englischen Medienberichten plant Klubeigentümer Bloom einen Wechsel auf der Trainerbank - Thomas Frank vom FC Brentford soll der Topkandidat sein. Zu den Gerüchten um seine Person führte De Zerbi nun weiter aus: "Wenn ich sage, dass es keinen Verein gibt, der meine Idee ändern kann, dann bin ich immer ehrlich gewesen, es gibt keinen Verein, der hinter mir steht." Er werde Brighton-Boss Bloom für den Rest seines Lebens dankbar sein, weil dieser ihn in die Premier League geholt habe. "Wir können uneinig sein, wenn es um den Transfermarkt, Ziele oder die Organisation des Klubs geht. Aber der Eigentümer ist wichtiger als der Trainer", sagte De Zerbi: "Der Trainer kann seine Meinung sagen, und ich will immer meine Meinung sagen, weil ich denke, dass ich das Recht dazu habe."

De Zerbi war zuletzt bei mehreren europäischen Top-Klubs als Trainer gehandelt worden, auch immer wieder beim FC Bayern. Eine Ablösesumme im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, über die zuletzt spekuliert worden war, könnte wegen der Trennung nun hinfällig sein. Die Münchner suchen weiter einen Nachfolger für Tuchel, der den Rekordmeister im Sommer endgültig verlässt. De Zerbi gilt vor allem als ein Wunschkandidat von Bayerns Sportvorstand Max Eberl.