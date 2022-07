FC Bayern:De Ligt vor Wechsel nach München

Bald aller Wahrscheinlichkeit nach in München: Matthijs de Ligt

Der FC Bayern und Juventus Turin haben nach übereinstimmenden Berichten eine Einigung über den Transfer des niederländischen Abwehrspielers erzielt. Die Ablöse soll 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Bonuszahlungen betragen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat mit Juventus Turin offenbar eine Einigung über einen Wechsel von Matthijs de Ligt erzielt. Nach Berichten mehrerer Medien, darunter die Bild-Zeitung, der Kicker und der Sender Sport1, habe der italienische Rekordchampion ein Angebot über 70 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro für den niederländischen Innenverteidiger akzeptiert. Nach Informationen des kicker soll der Niederländer einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten.

De Ligt hatte bereits erklärt, dass er nach München wechseln wolle, bei der Teampräsentation am vergangenen Samstag in der Münchner Arena sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn, der 22-Jährige sei "gewillt" zum FC Bayern zu kommen. Im Idealfall soll de Ligt schon an der US-Tour der Münchner (18. bis 24. Juli) teilnehmen.

Beim deutschen Meister soll de Ligt der neue Abwehrchef werden. Mehr Geld gaben die Bayern nur für Rekordeinkauf Lucas Hernandez aus, der 2019 für feste 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kam. Schon damals bestand Interesse an de Ligt, der aber für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus wechselte.