Katarina Witt: Für mich ist die Bundesrepublik ja erst halb so alt. Mit 75 Jahren darf man sich für seine Errungenschaften feiern lassen, aber man hat natürlich auch Fehler gemacht - in der Bundesrepublik zum Beispiel zur Wendezeit. Vielleicht sollte man daraus lernen, den Menschen zuzuhören und die Fehler nicht zu wiederholen.

Sind Sie ein politischer Mensch?

Natürlich. Ich bin politisch interessiert, erhebe meine Stimme und möchte mich mit einmischen. Ich habe eine Stiftung für Kinder und Jugendliche mit körperlicher Beeinträchtigung. Das ist ja auch eine Form des politischen Engagements, die übrigens sehr viele Menschen im Ehrenamt ausüben. Im Grunde bin ich da reingewachsen als Athletin : In der DDR waren wir ja die Diplomaten im Trainingsanzug (lacht). Ich finde es wichtig, dass man sich einbringen kann - und auch eingebunden wird.

Mit Ihrer Stiftung für Kinder engagieren Sie sich seit fast zwanzig Jahren. Warum war Ihnen das ein Anliegen?

Man wird als bekannte Persönlichkeit oft gefragt: "Können Sie mal hierhin-, mal dahinkommen? Können Sie ein Bild malen oder Schlittschuhe stiften?" Dem konnte ich gar nicht gerecht werden. Ich wollte noch bewusster beitragen und kam über die Bekanntschaft mit Hans Georg Näder, der sich mit seiner Firma Ottobock bei den Paralympics engagiert und mit seinen technischen Werkstätten Athleten aus aller Welt hilft, zu der Idee. Für mich als Eiskunstläuferin war Gesundheit eine so große Selbstverständlichkeit, ich konnte meinen Sport ausüben, meinen Körper an die Grenzen bringen. Deshalb fand ich es richtig, mich für diejenigen einzusetzen, die mit einer Beeinträchtigung zu kämpfen haben.

Detailansicht öffnen Weltstar Witt: Nach der "Carmen"-Kür von 1988 und ihrem zweiten Olympiasieg wechselte Katarina Witt in die Showbranche. (Foto: Steven E. Sutton/PCN/Imago)

Welche Sportprojekte fördern Sie? Wie engagieren Sie sich?

Am 5. Mai waren wir in Leipzig mit "Inklusiv gewinnt": Das ist ein Multi-Sportevent mit olympischen, paralympischen und Special-Olympics-Sportlern. Sie üben zusammen ihre Sportart aus, Schwimmen, Sitzvolleyball oder Leichtathletik. Die Athleten finden das total interessant: Sie treten miteinander gegeneinander an. Im Schwimmen waren Florian Wellbrock (Olympiasieger von Tokio, Anm. d. Red.) und Triathlon-Paralympicsieger Martin Schulz dabei. Da sind so magische Momente zwischen den erfolgreichen Leistungssportlern und jüngeren Nachwuchssportlern entstanden, an die wir uns für immer erinnern werden.

Sehen Sie sich heute in erster Linie als Unternehmerin? Sie waren ja auch Showläuferin, Moderatorin, TV-Produzentin, Schauspielerin.

Weiterhin bin ich hauptberuflich irgendwie Katarina Witt (lacht). Auch wenn ich seit 2019 als Unternehmerin in Potsdam mit meinem Sportstudio vor Ort bin.

In diesen Beruf - Weltstar Katarina Witt - sind Sie sehr früh eingestiegen. Bereits 1988 nach dem zweiten Olympiasieg bei den Winterspielen in Calgary traten Sie bei einer Eis-Revue im Westen auf: als Ostblock-Sportlerin beim Klassenfeind. Das klingt heute noch erstaunlich. Wie haben Sie diesen rasanten Systemwechsel geschafft?

Leicht ist mir das nicht gefallen. Aber es gab da Parallelen: Interessanterweise war unser Sportsystem eigentlich ein kapitalistisches System. Denn es funktionierte nach dem Leistungsprinzip: Leistung und Individualität setzen sich durch. Wir werden jetzt zwar, was die sozialen Unterstützungen betrifft, immer sozialistischer in der Bundesrepublik - und viele fragen sich: Lohnt sich denn Bestleistung heutzutage überhaupt noch? Aber der Sport in der DDR war geprägt von der Frage, was sind in jeder Sportart die besten Bedingungen, um Spitzenleistungen zu erbringen. Ich war auf Leistung geschult, und es ging für mich auch deshalb nahtlos weiter, weil ich das Prinzip weitergetragen habe.

Die DDR-Staatsführung hatte das Engagement damals ausgehandelt. Wissen Sie heute, wie die Abmachung aussah?

Ja, klar, ich musste sie ja selbst mit aushandeln. Der Deal mit dem Staat war eindeutig und hieß: Du bringst uns aus Calgary die zweite Goldmedaille nach Hause, und dafür lassen wir dich in Profishows laufen. Das war schon eine Extraportion Motivation. Ich hatte auch persönlich Glück. Meine aktive sportliche Karriere war 1988 beendet, ich war damals ja doch in einer ziemlich exponierten Position, ich war - das klingt jetzt blöd, dass ich das von mir sage -, aber ich war eine der bekanntesten DDR-Bürgerinnen. Und ich war in der westlichen Öffentlichkeit immer pro DDR gewesen, da ich dort meine sportlichen Träume ausleben konnte und optimale Trainingsbedingungen hatte. Die größte Angst der Sportführung war, ich wäre nach meiner letzten WM im Westen geblieben. Also gab man mir die Möglichkeit der Shows ...

... als erster DDR-Athletin.

Es gab auch viele Radsportler, die gern Profis geworden wären, deshalb haben sie bei mir nach einem Trick gesucht. Ich wurde vom Sport mal eben in die Kulturabteilung rübergeschoben. Sie sagten: Die Katarina, die macht Shows, die ist jetzt Künstlerin - wie eine Opernsängerin. Und dann fiel auch recht bald schon die Mauer.

Haben Sie damals auch profitiert von dem politischen Spannungsverhältnis der Systeme in Ost und West? Die Shows in den USA wollten Sie unbedingt verpflichten.

Ja, total. In Amerika galt ich als das Freiheitssymbol schlechthin. "The Iron Curtain has fallen, and now she can do whatever she wants to do." Ich konnte vorher schon tun, whatever I wanted to do. Aber jetzt konnte ich das beruflich even more (lacht). Dazu kam, dass Eiskunstlauf, soweit ich weiß, die einzige Sportart war, in der die Mädels ohnehin mehr verdient haben als die Männer. Wir mussten dafür nicht kämpfen wie im Tennis. Zu meiner Zeit hatten wir eben die besseren TV-Einschaltquoten. Schon durch meinen ersten Olympiasieg 1984 war ich in den USA bekannt. Und der zweite, der Kampf gegen Debi Thomas, Schwarz gegen Weiß, Afroamerikanerin gegen DDR-Athletin, Kapitalismus gegen Sozialismus, machte alles noch reizvoller.

Sie waren 22 Jahre alt. Man vergisst, wie jung Sie damals waren.

Ja, das ist verrückt. Und beim ersten Olympiasieg war ich erst 18. Die westlichen Sportler sind gleich in die Shows gewechselt, um den aktuellen Marktwert zu behalten - aber in der DDR war nix mit Shows. Wer kannte schon das Wort Marktwert? Da dachte ich, läufst du halt weiter, dann kannst du durch die Wettkämpfe wenigstens die Welt bereisen.

Wissen Sie noch, welches Bild Sie von der Bundesrepublik Deutschland vor Ihrem ersten Besuch hatten?

Ja, natürlich. Wir hatten politische Schulungen in unserer Staatsbürgerkunde, und die BRD wurde als Ellbogen- und Profitgesellschaft dargestellt. Man hat allgemein mit den Begriffen Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus jongliert - was soziale Marktwirtschaft bedeutet, haben wir jedenfalls nicht gelernt. Mit diesem Eindruck bin ich in den Westen gefahren und war von der damaligen Freundlichkeit überrascht. Wenn ich im Bus durch die Städte zu den Eishallen gebraust bin, habe ich die Warenauslagen in den Schaufenstern gesehen: Das war damals mein Window-Shopping!

Hat sich Ihre Sicht auf die Bundesrepublik im Laufe der Zeit verstärkt oder verändert?

Ja, schon damals. Wir hatten im Sommer immer eine schöne, traditionelle Schaulauf-Tournee: drei Städte in der DDR, drei im Westen und drei in der Schweiz. Wenn wir in Garmisch oder Arosa waren, gab es dort schon ein bisschen mehr die Möglichkeit, Land und Leute zu sehen. Da hatte ich das Gefühl, das sind doch alles nette Menschen - und das hatte mit meinem Staatsbürgerkundeunterricht nicht mehr so viel zu tun. Aber das galt auch umgekehrt. Ich erinnere mich an die Besuche von Brian Boitano aus den USA (Olympiasieger 1988, Anm. d. Red.), der verwundert feststellte: Oh, euer Gras ist ja auch grün! Ich sagte: Was haben die euch denn in Amerika beigebracht? Alles nur grau hier im Osten? Und dann sind anscheinend auch unsere Wiesen grau! Ich habe daraus gelernt, wie wichtig die persönlichen Begegnungen sind. Und dass man sich kein Urteil erlauben sollte von Dingen am anderen Ende der Welt, die man nur aus seiner eigenen Sicht sieht.

Nach der Wende wurden Sie zum Teil bewundert, zum Teil aber mit Skepsis betrachtet. Sie sind nicht in Berlin geblieben, sondern in die USA gezogen, wo Sie einen zweiten Wohnsitz hatten. War das Leben dort einfacher als in der Bundesrepublik?

Das hatte pragmatische Gründe: Was sollte ich in der Bundesrepublik denn arbeiten? Ich war Eisläuferin. Mein Beruf war Katarina Witt - dafür gab's in der Bundesrepublik erst mal nix. Die späten 1980er- und 1990er-Jahre waren die Glanzzeit des Eiskunstlaufs, auf einer Tournee mit dem Promoter Tom Collins hat unsere Generation um Brian Orser oder Debi Thomas sogar ein Footballstadion gefüllt. In Las Vegas wurde hinter dem Caesars Palace eine Outdoor-Eisbahn zusammengezimmert, so populär waren wir damals. Wir waren unterwegs wie Rockstars. Ich habe mit Brian Boitano eigene Eislauf-Shows umgesetzt, wir haben den Madison Square Garden ausverkauft. Aber in New York, als ich am Broadway im 42. Stock lebte, stellte ich auch fest: Ich war noch viel zu sehr DDR-Kind für diese große, geschäftige Stadt, zu klein, zu jung, zu unerfahren. Deshalb bin ich in jeder freien Minute wieder zurück nach Berlin geflogen.

Wann stellte sich für das DDR-Kind in der Bundesrepublik das Gefühl ein: Hier gehöre ich hin?

Erst mit dem Comeback zu den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer. Das war mein emotionales Ankommen, weil ich erstmals für die gesamtdeutsche Mannschaft gestartet bin. Es gab damals die Möglichkeit, sich reamateurisieren lassen. Der Hintergrund war, dass das Amateur-Eiskunstlaufen einen enormen Einbruch an Popularität erlebte, seit die großen Namen bei den Profis liefen.

Wer einmal Profisportler war, man vergisst das leicht, durfte damals nicht mehr an Wettwerben des Eislauf-Weltverbands ISU teilnehmen. Erst eine Satzungsänderung vor der Saison 1992/1993 machte das möglich.

Es war ein einschneidendes Jahr für mich. Um ehrlich zu sein: Ich hatte meine Wurzeln verloren, auch wenn ich in den USA erfolgreich war. Emotional war die DDR meine Heimat, und wenn ein Land verschwindet, dann ist das ein Verlust für die Menschen, die dort geboren sind, die dort ihre Kindheitserinnerungen, ihre Filme, ihre Musik, ihre Kultur haben. Deshalb war mein Beruf für mich wohl auch eine Form von Flucht - es war ja nahtlos, atemlos und erfolgreich weitergegangen, von einem Projekt zum anderen, von einer Tour zur nächsten. Ich kam gar nicht richtig zum Nachdenken in dieser Wendezeit: Meine Heimat war eine Zeit lang nur das Eis.

Das Ende der DDR, die Umstellung auf neue Verhältnisse im gemeinsamen Staat, ist für viele Menschen zu einer Lebensherausforderung geworden. Hat die Bundesrepublik hier Fehler gemacht?

Ja, vor allem, was die Generation meiner Eltern betrifft. Wir Jüngeren konnten schnell noch mal umdenken. Aber ich habe gemerkt, wie schwierig es für meine Eltern war, auch wenn sie sich nie etwas anmerken ließen - Entschuldigung, da fange ich gleich wieder an zu heulen. Mein Vater hatte durch seinen Stolz seinen jahrelangen Arbeitsplatz verloren. Wir lebten jetzt nach der Wende in einem freien Land, das ist ein hohes Gut, und anfangs hörten wir oft: "Freut euch doch, seid dankbar!" Aber man hat fleißige, kluge und stolze Menschen gebrochen. Für zu viele hat man den Lebensentwurf ungefragt zerstört. Ich habe das Gefühl, erst mit dem 25. Jahrestag des Mauerfalls hat man im westlichen Teil begonnen, dies mehr aufzuarbeiten und etwas Verständnis zu entwickeln. Und jetzt haben viele erneut Angst vor der Zukunft. Ich fürchte, das ist auch ein Ergebnis dessen, dass Menschen so wählen, wie sie wählen.

Detailansicht öffnen Das Erfolgs-Duo der DDR: Trainerin Jutta Müller (links) stand bei Katarina Witts Auftritten stets an der Bande, auch bei den Olympiasiegen 1984 und 1988. (Foto: Thomas Zimmermann/Imago)

Vergangenes Jahr ist Jutta Müller, Ihre ehemalige Trainerin, im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie war eine Berühmtheit, die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt - und nach der Wende ohne Job. Haben Sie darüber gesprochen?

Nicht so richtig. (lange Pause) Als ich in die USA ging, war Frau Müller für mich noch diese strenge Trainerin, ich war jung, wollte weg, mein eigenes Ding machen. Durch mein Comeback für 1994 kam ich mit ihr wieder mehr ins Gespräch - aber leider nicht tief genug. Ich hatte sie damals als Trainerin selbst engagiert. Zum einen, um ihr meinen Respekt zu zeigen. Und Hand aufs Herz, hätte sie damals Nein zu mir gesagt, wäre aus dem Comeback auch nüscht geworden. Von Verbandsseite wurde sie nach dem Mauerfall kaltgestellt. Sie hat das Thema nie so ganz an sich herangelassen, weil sie natürlich auch eine sehr stolze Frau war.

Sie waren ein Star im Osten und im Westen und wurden deshalb so oft wie kaum ein anderer Sportler zu Ihrem Verhältnis zum SED-Staat befragt. Aber Sie haben es auch selbst zum Thema gemacht, als Sie sehr früh Ihre Biografie schrieben. War da ein Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen?

Ich wollte mit 28 Jahren noch keine Biografie schreiben, das macht man normalerweise doch erst mit 60! Aber es war halb erzwungen: Damals in Chemnitz sagte ein Bürgerrechtler, ich hätte für die Stasi meine Freunde ausspioniert. Das stimmt einfach nicht, und dies wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Damals habe ich dann gemerkt, dass es drei Ebenen gibt in meinem Leben: Es gab die öffentliche Medienperspektive. Es gab das, was die Stasi über mich schrieb. Und es gab mein Leben, wie ich es sehe. Und ich fand, es war an der Zeit, dass ich meine Sicht erzähle. So ist dieses Buch entstanden.

Später haben Sie gelesen, was die Spitzel in 27 Bänden über Sie zusammentrugen; Ihre Wohnung war verwanzt, das Telefon wurde abgehört. Hat das Ihr Verhältnis zur DDR im Nachhinein verändert?

Eigentlich nicht. Ich mache so Wellen durch, und für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Es hat mich innerlich enttäuscht. Weil ich dachte: Mensch, ich war doch loyal, ihr konntet mir doch vertrauen, ich habe doch gesagt, ich komme wieder. Es stand nie zur Debatte, dass ich abhaue, auch wenn es verführerische Angebote gab. Für mich war die DDR meine Heimat, ich konnte als Kind meinen Traum leben, mir wurden die besten Bedingungen unter die Schlittschuhe gelegt. Die Stasi kam auf mich zu, weil ich viel ins kapitalistische Ausland zu Wettkämpfen fuhr und sie Angst hatten, dass ich nicht mehr zurückkommen würde. Ich habe niemanden verraten. Und dann zu lesen, dass so viele Leute auf mich angesetzt waren, über mich zu berichten, das hat mich betrübt gemacht. Zum Teil war manches so banal, dass ich hysterisch gelacht habe. Das zeigt wiederum, was für ein absurdes System das war.

Sie haben die DDR Ihr Heimatland genannt. Was ist die Bundesrepublik für Sie?

Die Sätze aus dem Pionierlied meiner Kindheit - "Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, auch die Bäume im Wald und die Tiere der Meere" oder so - fallen mir immer als Erstes ein (lacht). Vorrangig sind es für mich die Menschen, die Kultur, der Sport, alles was mein Herz berührt: "Schwanenkönig" von Karat - oder "1000 und 1 Nacht" von Klaus Lage. All das ist Heimat für mich, und die Bundesrepublik ist mein Zuhause geworden.