Vor 50 Jahren holte der 1. FC Magdeburg den Europapokal - als einzige Mannschaft in der Geschichte der DDR. Torschütze Wolfgang Seguin erinnert sich an einen ungewöhnlichen Triumph, seinen besonderen Trainer und das Leben als Berufsfußballer im Sozialismus.

Interview von Javier Cáceres und Thomas Hürner

Seine Frau schaut vorwurfsvoll, sie hat die Entscheidung damals schon für einen großen Fehler gehalten: Wolfgang "Paule" Seguin hat es nicht mehr, das rot-schwarze Trikot der AC Milan, des Finalgegners im Europapokal der Pokalsieger 1974. "Einfach weggegeben", schimpft Frau Seguin. Herr Seguin, 78, erzielte beim 2:0-Sieg des 1. FC Magdeburg im Endspiel in Rotterdam das zweite Tor - und findet die Sache mit dem Trikot gar nicht so schlimm. Die Erinnerung an den einzigen Europapokal-Triumph eines DDR-Klubs hat er auch so gut im Kopf behalten. Wie auch nicht?