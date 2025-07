„Ich bedaure es sehr, dass ich in diesem Sommer nicht für die Nationalmannschaft spielen kann. Aber ich muss mich nun um das Auskurieren meiner Achillessehnenprobleme kümmern“, sagte Hartenstein. Damit fehlt den Weltmeistern ein langer Mann, der vor allem unter dem Korb und in der Defensive eine tragende Rolle hätte spielen können.

Der 27-Jährige hatte bereits im Frühjahr gesagt, dass er bei Olympia 2028 in Los Angeles in jedem Fall dabei sein wolle. „Die anderen Sachen muss man halt sehen, wie sich mein Körper anfühlt“, hatte Hartenstein betont. Seine Thunder schafften es im Frühjahr bis ins NBA-Finale und besiegten die Indiana Pacers mit 4:3. Hartenstein ist bei den Männern nach Dirk Nowitzki erst der zweite deutsche Titelträger in der besten Basketball-Liga der Welt.

Weltmeister bilden den Kern der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Den Kern des Teams von Bundestrainer Alex Mumbru bilden auch in diesem Sommer die Weltmeister von 2023. Kapitän Dennis Schröder ist genauso dabei wie Flügelspieler Franz Wagner, der in den NBA-Playoffs in Runde eins ausschied. Auch Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann, Daniel Theis, Andreas Obst, Maodo Lo, Justus Hollatz, Isaac Bonga und David Krämer wurden aus dem Goldteam von Manila nominiert. Von den aktuell 16 Berufenen schaffen es am Ende zwölf Mann in den endgültigen Kader für die Europameisterschaft.

Die findet Ende August in insgesamt vier Ländern statt. Deutschland absolviert seine Vorrundengruppe im finnischen Tampere. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. Auch die Da-Silva-Brüder Oscar und Tristan (Letzterer spielt auch in Orlando) wurden von Mumbru für das 16-köpfige Aufgebot berufen. Moritz Wagner (ebenso Orlando), der ältere Bruder von Franz, fehlt nach einem Kreuzbandriss. Auch der soeben vom FC Bayern abgewanderte Nick Weiler-Babb ist nach seinem Einsatz bei Olympia 2024 nicht mehr dabei.