Abos für Live-Sport sind teuer, deshalb weichen viele Konsumenten in vermeintliche rechtliche Grauzonen aus – dabei sind die Regeln eindeutig, wie ein aktueller Gerichtsentscheid zeigt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwochvormittag eine Erfolgsmeldung verbreitet, die danach klingt, als gehöre sie in den Polizeibericht. Im „Kampf gegen Piraterie und den Diebstahl von Inhalten“ habe man an der Seite des Geschäftspartners Dazn einen „bedeutenden“ juristischen Fortschritt erzielt, teilte der Bundesliga-Dienstleister mit und berichtete von dem Gerichtsentscheid über eine sogenannte Sperranordnung gegen die Webseite livetv.sx. Diese ist laut DFL „die größte illegale Sport‑Streaming‑Plattform in Deutschland“.