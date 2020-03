Eine TV-Kamera am Spielfeldrand

Wer an diesem Samstagnachmittag Sky einschaltet, der kann Niko Kovac jubeln sehen. Kovac wird als Bayern-Trainer 4:0 gegen den 1. FC Köln gewinnen, Werder Bremen wird zu Hause gegen Leipzig verlieren und von einer normalen Saison ausgehen und Hertha BSC wird beim Spiel gegen Paderborn von Jürgen Klinsmann nichts ahnen. Eine Zeitreise. Bei Sky wird laut Programmplan einfach der fünfte Spieltag aus dem September noch mal gesendet, weil: Was soll man auf dem Bundesliga-Programmplatz gerade sonst tun?

Die Liga pausiert wegen Corona, offiziell bis zum 2. April, aber eigentlich auf unbestimmte Zeit. Und damit kommen auch die beiden Sender, die sie in dieser Saison live übertragen - Sky und der Streamingdienst Dazn - in eine ungewöhnliche Situation. Den beiden Sportsendern geht der Sport aus. Mit unterschiedlichen Konsequenzen.

Die meisten Sky-Kunden haben ein langfristiges Abomodell. Sie bezahlen damit auf lange Sicht für Fußball, den sie im Moment nicht bekommen. Sky erfährt deshalb in diesen Tagen öffentlich teils heftige Kritik. Die einen fordern ihr Geld zurück, die anderen eine Preissenkung. Sky beruft sich bislang auf eine "dynamische Situation": Da die Spiele nicht abgesagt, sondern verschoben wurden, könne es ja sein, dass die bezahlte Leistung noch erbracht wird. Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass es für alle Kunden den Zugang zum Unterhaltungsangebot freischalten wird. Wenn der Mensch keinen Fußball schauen kann, soll er halt Filme schauen.

In diesen ungewissen Zeiten wolle man seinen Kunden "das Leben ein wenig leichter und unterhaltsamer machen", twitterte der Bezahlsender. Während Sky seine Kunden beruhigen muss, könnte die Mehrheit beim Streamingdienst Dazn einfach aufhören, Geld zu überweisen: Eine Kündigung des monatlichen Abos ist dort einfach möglich. Das klingt fatal für den Anbieter, allerdings weiß im Moment noch niemand, wann die Bundesliga weitergeht.

Alles nicht so tragisch also - wenn bald wieder gespielt wird

Führende Vertreter des Profifußballs, vor allem Christian Seifert, der als Chef der Deutschen Fußball-Liga die Interessen der Profiklubs vertritt, sagte, es sei für viele Klubs "überlebenswichtig", dass die Saison zu Ende gespielt wird, und sei es ohne Zuschauer im Stadion. Durch die Verlegung der Europameisterschaft haben alle Beteiligten Zeit gewonnen. Und sollte die Liga in den Sommer verschoben werden, dann würden sich bei Dazn vermutlich die Abopausen, die viele Nutzer während der bundesligafreien Zeit nach der Saison sowieso genommen hätten, einfach nach vorne verlegen. Alles nicht so tragisch also - wenn bald wieder gespielt wird. Aktuell versucht Dazn, seinen Kunden Dokumentationen und historische Fußballspiele anzubieten.

Während alle Beteiligten mit der Unsicherheit kämpfen, soll die Ausschreibung für die TV-Rechte ab den Saisons 2021/22 bis 2024/25 planmäßig über die Bühne gehen. Planbare Einnahmen wären für viele Klubs eine wichtige Versicherung in der aktuellen Krise - allerdings müssen auch alle möglichen Bieter die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abschätzen.

Ob sie das in letzter Gewissheit können, ist zweifelhaft. Seifert plant dennoch mit einem Wettbieten zwischen dem 27. April und dem 8. Mai. Sollte das tatsächlich passieren, könnte die Situation eintreten, dass zwar klar ist, wer die Bundesliga ab 2021 überträgt - aber noch nicht klar ist, ob, wann und wie die aktuelle Saison zu Ende gespielt wird. Aber bei aller Unsicherheit sind sich die Beteiligten einig: Mit Fußballwiederholungen begeistert man auf Dauer niemanden.