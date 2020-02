Hasan Salihamidzic hat seine Prinzipien, das ist doch völlig klar. "Über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen, werde ich mich nicht äußern", sagte Salihamidzic also, als die Sprache auf Timo Werner kam; der 23-Jährige war bei den Münchnern ja immer mal wieder ein Thema, mal mehr, mal weniger konkret, allerdings: in der Vergangenheit. An den Prinzipien von Hasan Salihamidzic ist freilich nicht zu rütteln, und so war es ganz sicher nur ein Versehen, dass dem Sportdirektor des FC Bayern über Dayot Upamecano, Verteidiger mit Vertrag in Leipzig, am Sonntagabend folgender Satz rausrutschte: "Er hat ein starkes Spiel gemacht."

Darüber konnte es allerdings auch keine zwei Meinungen geben nach dem Aufeinandertreffen der zwei Meisterschaftsanwärter; genauso hätte Salihamidzic sagen können, wie schön grün der Rasen und wie leuchtend weiß die Linien waren. Aber immerhin: Er lobte. Und wer so viele Torchancen vereitelt wie an diesem Abend Upamecano, der muss ja zweifelsfrei auch dem FC Bayern auffallen. Der 21-Jährige spielte einen modernen Ausputzer und ließ Robert Lewandowski nie aus den Augen; trotz seiner Muskelberge ist der Franzose erstaunlich wendig. Wie er da immer wieder den Ball aus dem Strafraum spitzelte und wie er die Stürmer mit chirurgischer Präzision vom Ball trennte, erinnerte Upamecano an die besten Zeiten eines ehemaligen Nationalspielers in Reihen des FC Bayern. Ach, ja: an Jérôme Boateng. Den jungen.

Geht es Upamecano nicht gut, leiden auch die Leipziger

Upa, wie sie ihn in Leipzig liebevoll rufen, hatte zuletzt schwierige Tage erlebt: Die Formdelle von RB war deckungsgleich mit seiner eigenen, das ist ja die Crux am Verteidiger-Dasein: Jeder Fehler kann im ungünstigsten Fall direkt am gegnerischen Torerfolg abgelesen werden. Beim Punktverlust gegen Gladbach wurde er mal locker umkurvt, was das 0:1 begünstigte. Das Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt rührte auch daher, dass ihm vor dem 0:2 ein haarsträubender Fehlpass unterlief. Geht es Upamecano nicht gut, leiden auch die Leipziger. Eine Verletzung am Sprunggelenk hatte ihn in dieser Zeit beeinträchtigt, unter der Woche pausierte er im Training - aber Trainer Julian Nagelsmann sah keine Möglichkeit, auf ihn zu verzichten. Aufgrund der Langzeit-Verletzten Ibrahima Konaté und Kapitän Willi Orban ist die Defensive ohnehin schon dezimiert.

"Upa hatte immer noch ein bisschen Probleme zuletzt, aber wir können ihm keine Pause geben, demnach muss er da durch", sagte Nagelsmann nach dem Spiel gegen Frankfurt. Gegen Bayern gelang Upamecano ein konzentrierterer Auftritt als zuletzt - die Stress-Resistenz stimmt schon mal.

Als Leibwächter von Lewandowski ließ Upamecano schließlich kaum eine Torannäherung zu, vor der Pause klärte er mit der Fußspitze kurz vor der Linie. Beim vermeintlichen Elfmeter in der 55. Minute zuckte der Fuß des Leipzigers doch mal einen Tick zu spät, aber bis dahin hatte er auch schon etliche Torchancen vereitelt. Dass er auch für Impulse nach vorne gut sein kann, zeigte Upamecano zuletzt gegen Gladbach, als Patrik Schick nach seiner Vorlage (und einem Gladbacher Patzer) der Anschlusstreffer gelang.

Für zehn Millionen Euro war Upamecano 2017 von Salzburg nach Leipzig gekommen; dass seine Dienste viel wertvoller sind, wissen sie bei RB natürlich. Sein nur bis Sommer 2021 gültiger Vertrag soll laut Bild eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro beinhalten. Die Münchner haben ihn schon länger im Blick; angeblich werden sie informiert, sollten sich andere Klubs bei Upamecano melden. Da könnte im Büro von Hasan Salihamidzic in den kommenden Monaten noch oft das Telefon klingeln.