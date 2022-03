Die von Alexander Zverev angeführte Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in Hamburg um den Einzug ins Viertelfinale des Davis Cups. Der DTB hatte Erfolg mit seiner Bewerbung als Teil-Ausrichter der Gruppenphase. In diesem Jahr werden die Matches vom 14. bis 18. September auf der Anlage am Rothenbaum ausgetragen. Zudem besteht die Option, die Gruppenduelle bis 2024 auszurichten. Die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann hatte sich zuletzt mit einem Sieg in Brasilien in der Qualifikation durchgesetzt und schaffte den Sprung unter die besten 16. Zverev, Olympiasieger von Tokio und aktuell Weltranglistendritter, hat für die anstehenden Aufgaben bereits zugesagt. Die Gegner werden am 31. März ermittelt.