Die deutschen Tennisprofis wollen im schweren Viertelfinale des Davis Cup gegen Kanada angreifen. "Die Mannschaft steht zusammen, egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, macht uns stark", sagte Bundestrainer Michael Kohlmann vor den Spielen in Malaga (Do. 16.00 Uhr/ServusTV). Verzichten muss Kohlmann in der K.o.-Runde weiter auf Topspieler Alexander Zverev (Knochenödem). Voraussichtlich bekommen es Oscar Otte (Köln) und Jan-Lennard Struff (Warstein) in den Einzeln mit Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov zu tun, die in der Weltrangliste auf Platz sechs bzw. 18 stehen. Das deutsche Team komplettieren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) sowie das noch ungeschlagene Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt).