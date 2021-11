Auch ohne den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev haben die deutschen Tennis-Männer das Viertelfinale des Davis Cups erreicht. Nach dem leicht überraschenden Auftaktsieg gegen die serbische Auswahl um Novak Djokovic gewann das Team von Kapitän Michael Kohlmann am Sonntag in Innsbruck auch gegen Österreich mit 2:1 und schloss die Gruppe F auf Platz eins ab. Nach einem Rückstand war die Doppelstärke wieder der Trumpf: Im abschließenden Match ließen Kevin Krawietz und Tim Pütz keine Zweifel aufkommen und holten mit dem souveränen 6:3, 6:4 gegen Oliver Marach und Philipp Oswald wie gegen Serbien und Ausnahmekönner Djokovic den entscheidenden Punkt. Damit spielt Deutschland am Dienstag (16 Uhr, Servus TV) gegen Großbritannien um den ersten Halbfinaleinzug seit 14 Jahren. "Das bedeutet sehr viel", sagte Struff.

Dank des Gruppensiegs kann der Tross vorerst in Innsbruck bleiben und muss (noch) nicht nach Spanien reisen. Madrid hatte der Deutsche Tennis Bund als Ziel ausgegeben - für das Halbfinale. Mit Zverev würde die Auswahl zu den Favoriten der Endrunde zählen, der ATP-Finals-Sieger verzichtet aber als Kritiker des Formats zugunsten des Urlaubs auf seine Teilnahme. 2019 war Deutschland gegen die Briten in der Runde der besten Acht ausgeschieden. "Das ist natürlich nicht einfach, aber wir haben Vertrauen in unser Team", sagte Koepfer. Weil der Schwarzwälder mit dem 1:6, 5:7 gegen Außenseiter Jurij Rodionov im ersten Einzel patzte, hatten die Deutschen zittern müssen. Doch die enttäuschende Vorstellung gegen den Weltranglisten-139. fiel nicht mehr ins Gewicht. Struff glückte mit dem 7:5, 6:4 gegen Dennis Novak der Ausgleich.