Im modernen Fußball werden Daten flächendeckend erhoben, im Training haben Spieler zum Beispiel diese Sport-BHs an, die voller Sensoren sind und unter anderem den Puls bei jeder Einheit messen. Langfristig kann man daraus allerlei Erkenntnisse ziehen, und vielleicht wäre es auch mal interessant, den Herzschlag der Verantwortlichen zu erfassen, wenn sie ihre Spieler in die Länderspielpause verabschieden. These: Er ist signifikant erhöht.