Alphonso Davies vom FC Bayern muss schon wieder zuschauen. Der Außenbahnspieler der Münchner hat sich erneut eine Verletzung zugezogen und wird nach einem Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel „vorerst“ fehlen, wie der FC Bayern bekanntgab .

Davies hatte sich am Samstag bei seinem ersten Länderspielstart für Kanada nach mehr als 600 Tagen verletzt. Beim 3:2-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf Nations League in Guatemala musste der 26-Jährige bereits nach sechs Minuten vom Platz.

Raus nach sechs Minuten: Davies bei seinem ersten Länderspielstart für Kanada seit mehr als 600 Tagen. Foto: Moises Castillo/AP Photo

Es mache „keinen Spaß“, wenn man immer wieder Verletzungen am Oberschenkel habe, hatte er anschließend dem kanadischen Sportsender OneSoccer gesagt: „Jetzt reden wir über eine Operation und davor habe ich Angst.“ Immerhin: Um eine OP kommt Davies herum. Über die genaue Ausfalldauer machte der FC Bayern keine Angaben.

Vincent Kompany kehrt zurück ins Training

Es gibt aus Sicht des deutschen Rekordmeisters aber auch eine gute Nachricht: Gut drei Wochen nach seinem Zusammenbruch ist Vincent Kompany zurück im Training. Der Chefcoach leitete beim deutschen Fußball-Rekordmeister eine Einheit zum Wochenstart. Auf Fotos der Bild ist zu sehen, wie Kompany im weißen Winter-Trainingsmantel sowie mit Mütze und Armschiene an der Säbener Straße auf dem Feld steht.

Kompany hatte sich an der Schulter verletzt, als er am 23. Oktober als Gast des Trainings der zweiten Mannschaft zusammengebrochen war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte in den Tagen darauf eine Hirnhautreizung diagnostizierten.

Dass das Trainingscomeback auch bedeutet, dass der 40-Jährige am Freitag beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln wieder auf der Bank sitzen wird, ist bislang nicht bestätigt.