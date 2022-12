Warum starb der einstige Profi Davide Rebellin bei dem, was er am liebsten tat: dem Fahrradfahren? Die Spur führt offenbar nach Deutschland - und zu einer Problematik, die nicht nur in Italien tief wurzelt.

Von Johannes Knuth und Oliver Meiler, Rom/München

Es hat nicht lange gedauert, bis Davide Rebellin seine ersten Gedenkstätten erhielt. Eine findet man am Col de Castillon, nahe Nizza und Sanremo, im Radfahrerparadies. Rebellin ist dort oft mit seinem Freund Davide Formolo vorbeigeradelt, und Formolo war es nun, der am Castillon einen schwarzen Rad-Rahmen an einen Zaun heftete, samt weißem Band und Abschiedsgruß: "Davide per sempre!", Davide für immer.

Seit knapp zwei Wochen ist das ein gewaltiges Thema in der Radsportwelt, vor allem in Italien: Dass der langjährige Profi Davide Rebellin, 51, auf einer Überlandstraße im Veneto von einem Lastwagenfahrer überfahren wurde und auf der Stelle starb. Wie konnte das passieren? Und warum passiert so etwas immer wieder, nicht nur, aber vor allem in Italien, wo selbst Todesfälle wie die von Rebellin und 2017 von Michele Scarponi kaum etwas an der grundsätzlichen Problematik zu ändern scheinen?

Die Staatsanwaltschaft von Vicenza versucht seit knapp zwei Wochen, die Dynamik des Unfalls zu verstehen, Augenblick um Augenblick, und die italienischen Medien begleiten das mit gewaltiger Aufmerksamkeit. Rebellin war ein prominenter Sohn des Landes, er hat die gesamte Breite des Radsports miterlebt, von einer Dopingsperre bis zu großen Siegen bei den Frühjahrsklassikern, vor allem für das deutsche Team Gerolsteiner. Er hatte seine Karriere eben erst beendet, mit 51, zuletzt fuhr er kleinere Rennen. Als er aufhörte, sagte er: "Ich werde immer auf dem Fahrrad sitzen, einfach mit weniger Intensität."

Die gut unterrichteten italienischen Medien berichten nun also, dass Aufnahmen der Überwachungskamera eines nahen Restaurants zumindest Teile des Unfalls zeigen. 30. November, gegen Mittag: In einem Kreisel in Montebello Vicentino, einer Kleinstadt bei Vicenza, wird Rebellin von einem Lastwagen erfasst und liegt sterbend am Boden. Der Fahrer, so sollen es die Bilder der Überwachungskamera zeigen, steigt aus seinem Fahrzeug, sieht, dass der Mann am Boden schwer verletzt ist, steigt wieder in seinen Laster und fährt weg - zunächst nach Verona, ins dortige Güterverkehrszentrum, wo er noch seine Identitätskarte vorzeigt, dann nach Deutschland.

Für die Ermittler ist es ein Leichtes, die Bilder abzugleichen, so kommen sie auf einen Mann, der angeblich aus Nordrhein-Westfalen stammt. Er wird einer Tat verdächtigt, die die Italiener in ihrem Strafgesetzbuch "Omicidio stradale" nennen, in etwa: "Tötung mit dem Fahrzeug". Außerdem wirft man dem Fahrer unterlassene Hilfeleistung vor.

Italien sei kein Land für Radfahrer, das sagen die Italiener selbst

Die Staatsanwaltschaft übt nun Druck aus auf die deutschen Behörden, sie möchten den Fahrer verhaften oder unter Hausarrest stellen; wenigstens wollen ihn die Ermittler per Videoschalte befragen. Die zuständige Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen bestätigt auf SZ-Anfrage, dass die italienischen Behörden sie in diesem Fall kontaktiert haben; mehr könne man aber nicht sagen. Eine Auslieferung ist nur schon deshalb unwahrscheinlich, weil Deutschland den zentralen Tatbestand der "Tötung mit dem Fahrzeug" in seinem Rechtssystem nicht führt.

Die italienischen Ermittler stützen sich auch deshalb auf die womöglich unterlassene Hilfestellung - und auf zwei frühere Vorfälle. 2001 soll der Fahrer nach einem von ihm verursachten Unfall in Apulien schon einmal Fahrerflucht begangen haben. Er wurde dafür verurteilt, doch die Tat war verjährt. 2014 entzog ihm die Polizei in Chieti den Führerschein, nachdem sie ihn betrunken am Steuer erwischt hatte.

Und dann ist da noch eine zweite Ebene einer Problematik, mit der die sie in Italien seit Langem im Kreis fahren, jetzt erst recht. "Non è un paese per ciclisti", Italien sei kein Land für Radfahrer, das sagen die Italiener selbst. Das mag verwundern, brachte Italien doch eine Reihe grandioser Radprofis hervor. Und was ist mit den schönen Städten in der Poebene, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara? Da radeln die Menschen bis ins hohe Alter, überall sieht man sie, geradezu ikonisch.

Zwischen 2018 und 2021 starben in Italien 217 Radfahrer, weil sie von Fahrzeugen an- oder überfahren wurden

Doch das ist nur die halbe Geschichte. Je südlicher man geht, desto gefährlicher wird das Leben für Radfahrer - auch für Fußgänger. Die Straßen, so die dominierende Grundhaltung, gehören den Autos, alles andere sind lästige Hindernisse. Das ist die Kultur, eine Unkultur. Rom zum Beispiel: Da ist das Überqueren einer Stadtstraße, gerade in der Nacht bei schwacher Beleuchtung, oft so riskant, wie es das bei einer Autobahn wäre. Die Lokalzeitungen berichten fast täglich von neuen Tragödien, zuletzt haben sie sich dramatisch gehäuft. Auch mit den Elektro-Scootern, die es in Italien in Fülle gibt.

Zwischen 2018 und 2021 starben in Italien 217 Radfahrer, weil sie von Fahrzeugen an- oder überfahren wurden. So steht es in den Studien des staatlichen Statistikamtes Istat. Dabei wird nicht einmal erfasst, wenn jemand Tage später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen stirbt.

Detailansicht öffnen Stieg beim italienischen Polti-Team in den Profiradsport ein: Jörg Jaksche, hier bei der deutschen Straßenradmeisterschaft 1998. (Foto: Bürhaus/Imago)

Ein Anruf bei Jörg Jaksche, einstiger Radprofi, der beides gut kennt: die Profiszene in Italien und den Alltag. Jaksche wurde 1997 dort Profi, beim Team Polti, für das damals auch Rebellin fuhr; er lebte und arbeitete später rund sieben Jahre in Italien. Er bestätigt, dass es an vielem mangelt, an breiten, modernen Straßen mit Platz für Radwege, öffentlichem Nahverkehr, der die Straßen entlasten würde. Er wurde auch selbst einmal von einem Motorradfahrer passiert, der ihn offenbar lässig überholen wollte, dann mit seinem Lenker in Jaksches Lenker fuhr (beide kamen glimpflich davon).

Nur: "Ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass sich Italien in der Hinsicht wahnsinnig vom deutschen Straßenverkehr unterscheidet", sagt Jaksche. Es sei nun mal so: "Wenn etwas passiert, ist man als Radfahrer immer auf der Verliererseite. Man hat einfach keine Knautschzone." Patrik Sinkewitz, der ebenfalls in Italien in den Sport wuchs, bei Quickstep-Mapei, geht noch weiter, wenn er sagt: "Straßen werden immer unfahrbarer, mit künstlichen Hindernissen wie Verkehrsinseln und Blumenkübeln", die den Verkehrsfluss hinderten. Das empfinde er in Deutschland sogar als "noch schlimmer".

Schon allein deshalb werde jeder Athlet, der in den Profiradsport wachse, scharf angehalten, im Straßenverkehr vorsichtig zu sein - der kleinste Sturz wirbelt alle Trainingspläne durcheinander. Rebellin, erinnern sich Jaksche und Sinkewitz, sei einer der ersten Profis gewesen, die auch im Training mit Helm fuhren, viele empfanden das damals als lästig. "Er war ein zurückhaltender, fast schüchterner Mensch", sagt Jaksche; er ist sich sicher: "Der hat es mal ganz bestimmt nicht drauf angelegt."

Viele Italiener sind nicht minder streng mit ihrem Straßenverkehr. Neulich sagte ein Parlamentarier in der römischen Abgeordnetenkammer gar, Italiens Straßen seien "ein Schlachtfeld". Mauro Berruto, so heißt der Sozialdemokrat, versuchte mal wieder, das kulturelle Phänomen mit einem neuen Gesetz zu bekämpfen: Mindestens 1,5 Meter soll die Distanz zwischen einem Fahrzeug und einem Rad betragen, wenn der motorisierte Fahrer den Radler überholen will. Berruto ist nicht der erste Parlamentarier, der sich für die Radfahrer einsetzt, doch bisher ist immer alles versandet.

Vor drei Jahren gab es mal Anstrengungen der Regierung, damals angeführt von Premier Giuseppe Conte, wenigstens für mehr Radwege und Tempolimits zu sorgen. 47 Millionen Euro wurden dafür veranschlagt. Die neue Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat diesen doch eher dürftigen Posten gerade aus dem Haushalt für 2023 gestrichen. Kommentarlos. Auch der Tod Rebellins konnte sie nicht umstimmen.