David Alaba:Demnächst galaktisch

Von Javier Cáceres, Madrid/München

Der alte Mann schwärmt. "Es gibt nichts Besseres im Leben, als bei Real Madrid zu spielen", sagt Luka Modric in einem Video, das die PR-Abteilung des spanischen Rekordmeisters verbreitete, nachdem der kroatische Mittelfeldspieler am Montag seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hatte. Es gibt eine Reihe von Spielern, die Modric beipflichten würden: solche, die längst da sind, und solche, die nun wohl wirklich kommen werden. Denn wie am Mittwoch bekannt wurde, hat der bisherige Bayern-Profi David Alaba tags zuvor das Vereinsgelände in Valdebebas besucht, laut Gol TV auch, um sich nach einem Domizil umzuschauen. Danach entfloh er wieder, um sich mit der österreichischen Nationalelf auf die nahende Europameisterschaft vorzubereiten.

Schon vor Monaten wurde der Alaba-Transfer als fix vermeldet, und durch die Gazetten in Spanien rauschten imposante Zahlen. Demnach soll Alaba ein zweistelliges Millionen-Euro-Gehalt kassieren, netto selbstverständlich, und überdies ein üppiges Handgeld; weil sein Vertrag bei den Bayern ausläuft, kostet er ja keine Ablöse. In der Branche, die längst an vieles, wenn nicht gar an alles gewöhnt ist, haben solche Summen doch Erstaunen hervorgerufen, denn es gilt als ausgesprochen offenes Geheimnis, dass bei Real im Moment alles arg auf Kante genäht ist. Zu den horrenden Kosten der Modernisierung des Estadio Santiago Bernabéu, die sich längst der Milliarden-Euro-Grenze nähern sollen, haben sich weitere boshafte Faktoren gesellt, die man bei Real so nicht auf der Rechnung hatte: die Pandemie, die zu einem gigantischen Einnahmeverlust führte, und die (vorerst) abgewendete Gründung der Super League, die Real Madrid wohl viel Geld kosten wird - Geld, das im Kopf vielleicht schon für den ein oder anderen Transfer eingeplant war.

Die Uefa hat ein Disziplinarverfahren gegen Real, Barcelona und Juventus eingeleitet

Am Dienstagabend bestätigte die Europäische Fußball-Union Uefa, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen Real Madrid und die beiden anderen verbliebenen Mitgründer der Super League eingeleitet hat, den FC Barcelona und Juventus Turin. Im Raum steht offenbar ein Ausschluss der drei Separatisten aus den europäischen Wettbewerben (was deren Einnahmesituation weiter verschlechtern würde) und/oder eine Geldstrafe.

Wie auch immer dieser Konflikt ausgeht, die Handlungsfähigkeit Real Madrids gilt in der Branche als stark eingeschränkt. Vor allem mit Blick auf die Anwerbung neuer Galácticos wie den französischen Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain oder Erling Haaland von Borussia Dortmund. Für beide Stürmer wären in diesem Sommer jeweils dreistellige Millionen-Euro-Ablösesummen fällig. Oder eben: Geduld. Mbappés Vertrag in Paris läuft im kommenden Jahr aus, in Haalands Vertrag soll für 2022 eine vergleichsweise überschaubare Ablösesumme festgeschrieben sein.

In München raunt man nun, dass es mit der Vermählung von Real und Alaba auch deshalb so lange gedauert habe; so lange, bis Alaba fast schon nervös wurde. Aber die Nebengeräusche dieser offiziell ablösefreien Transaktion mussten offenkundig erst abgesichert werden.

Insofern dürfte es spannend sein zu verfolgen, wen Alaba bei seinem mutmaßlichen Dienstantritt in Madrid in der Kabine treffen wird. Der französische Innenverteidiger Raphael Varane, der spanische Nationalspieler Isco und der brasilianische Linksverteidiger Marcelo gelten als verzichtbar und sollen auf einen Markt voller Unwägbarkeiten geworfen werden. Größere Kopfschmerzen bereiten in Madrid zwei 100-Millionen-Einkäufe, der dauerverletzte Belgier Eden Hazard und der Waliser Gareth Bale. Beide verschlingen zusammen mehr als 60 Millionen Euro an Gehalt. Bale war zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen, am Wochenende sagte er nun, er wisse bereits, was er in der kommenden Saison machen werde. Er behalte das aber für sich, andernfalls würde er "ein Chaos" heraufbeschwören. Das klingt verdächtig danach, als würde er nach Madrid zurückkehren. Sein Verhältnis zum Anhang und auch zum immer noch amtierenden, zuletzt als amtsmüde geltenden Trainer Zinédine Zidane gilt als zerrüttet.

Sollte Zidane doch Trainer bleiben, steigen die Chancen von Sergio Ramos

Die heikelste Frage ist aber, was aus Kapitän Sergio Ramos wird, dessen Vertrag in gut einem Monat ausläuft. Er durfte sich bislang an einem Salär erwärmen, das nun auch Alaba erfreuen soll: rund zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Der ursprüngliche Plan war offenbar, den in Würde gealterten Ramos, 35, durch Alaba zu ersetzen. Ramos' Körper hat seinem Besitzer zuletzt ja so viele Streiche gespielt, dass ihn Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique nun sogar aus dem Kader für die Europameisterschaft gestrichen hat. Aber Ramos will sich nicht ersetzen lassen, er will unbedingt in Madrid bleiben, offenbar wünscht er sich einen schicken neuen Zweijahresvertrag. Real, heißt es, habe ihm nur ein Jahr angeboten, zu pandemiebedingt verringerten Bezügen. Sollte Zidane allerdings Trainer bleiben - was nicht ausgeschlossen ist - würden Ramos' Chancen steigen, in der kommenden Saison an der Seite Alabas zu spielen. Oder, andersrum, die Chancen Alabas, an der Seite von Ramos zu spielen.

Auch das dürfte ein Grund sein, warum sich der Transfer des Bayern-Profis so lange hingezogen hat: Weil gerade ein Spieler wie Alaba sehr daran interessiert sein müsste, seinen neuen Trainer zu kennen. Der Österreicher weiß ja selbst nicht so genau, als was er gerade auf dem Markt ist: als Linksverteidiger, als Innenverteidiger, als defensiver Mittelfeldspieler? Vieles deutet darauf hin, dass er sich nun entschlossen hat, einfach erst mal zu Real Madrid zu wechseln - und dort dann zu schauen, welcher Trainer ihn in Empfang nimmt und auf welche Position er ihn stellt. In der Zwischenzeit könnte Alaba sein Luxusproblem allerdings noch verschärfen - wenn er bei der EM in Österreichs Nationalmannschaft glänzt. Dort spielt er meistens in der Offensive.