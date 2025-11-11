Zum Hauptinhalt springen

David Raum beim DFBDie neue Walz von der Pfalz

Lesezeit: 3 Min.

Optimales Raum-Klima: Der Außenverteidiger feiert im Oktober seinen Treffer zum 1:0 gegen Luxemburg.
Optimales Raum-Klima: Der Außenverteidiger feiert im Oktober seinen Treffer zum 1:0 gegen Luxemburg. (Foto: Tom Weller/dpa)

Die ewige Suche nach einem linken Außenbahnspieler darf vorerst als abgeschlossen gelten: Der Leipziger David Raum hat sich als Mentalitätsspieler und Standardschütze etabliert.

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Die Süßware namens Kaugummi hat die Eigenschaft, klebrig und damit lästig zu sein. Zumal dann, wenn sie in Haaren, an Kleidung oder an der Sohle haftet. Wer weiß, ob David Raum, 27, dereinst den Tag verfluchen wird, an dem Bundestrainer Julian Nagelsmann, 38, auf die mindestens kuriose Idee kam, Raum als einen „Kaugummi in der Gruppe“ zu definieren. Vorerst kann Raum damit leben.

