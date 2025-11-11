Die Süßware namens Kaugummi hat die Eigenschaft, klebrig und damit lästig zu sein. Zumal dann, wenn sie in Haaren, an Kleidung oder an der Sohle haftet. Wer weiß, ob David Raum, 27, dereinst den Tag verfluchen wird, an dem Bundestrainer Julian Nagelsmann, 38, auf die mindestens kuriose Idee kam, Raum als einen „Kaugummi in der Gruppe“ zu definieren. Vorerst kann Raum damit leben.
David Raum beim DFBDie neue Walz von der Pfalz
Lesezeit: 3 Min.
Die ewige Suche nach einem linken Außenbahnspieler darf vorerst als abgeschlossen gelten: Der Leipziger David Raum hat sich als Mentalitätsspieler und Standardschütze etabliert.
Von Javier Cáceres, Wolfsburg
