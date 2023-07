Von Nadine Regel

Im ersten Trainingslager hat Christoph Gotschke seinen jungen Alpinisten eine wichtige Frage gestellt. Was sie davon abhalte, besser zu klettern, wollte er wissen. "Meine Sturzangst", entgegnete einer, und Gotschke war äußerst zufrieden mit dieser Antwort. Dass ein Mann vor zwölf anderen seine Schwächen zugibt, ist schließlich nicht die Regel, speziell nicht im Alpinismus.

Die Sturzangst könne man abtrainieren, erklärt er, aber zuerst brauche es die Einsicht und eine funktionierende Selbstwahrnehmung. Als Trainer ist Christoph Gotschke für die Ausbildung des neuen Expeditionskaders des Deutschen Alpenvereins zuständig, und ihm sind diese Faktoren sehr wichtig. Das ganze Team hat sein Ausbildungskonzept vor dem neuen Zyklus entsprechend angepasst. Der Allgäuer fängt schon bei sich selbst an. "Ich gehe offen damit um, dass ich ADHS habe", sagt Gotschke, 42. Es tue ihm gut, darüber zu sprechen, und es eröffne seinen Schülern im Kader auch einen sicheren Raum, um sich selbst zu öffnen.

Was ebenfalls neu ist: Im ersten Jahr der bis zu drei Jahre dauernden Ausbildung im Spitzenalpinismus erhalten gleich zwölf Athleten, doppelt so viele wie vorher, die Möglichkeit, sich das Programm anzusehen und ihre Eignung und Motivation zu demonstrieren. Erst nach einem Jahr intensiver Schulung kristallisiert sich dann das Kernteam von sechs Männern heraus, die sich in "schweren Touren mit Abenteuercharakter" ausprobieren können.

Am Ende dieser Ausbildung stehen dann eine Abschlussexpedition -und sehr gut ausgebildete Alpinisten, die auf dieser Grundlage eigene Projekte angehen können. Viele entscheiden sich zum Beispiel für eine Weiterbildung als Bergführer. Der Vorgängerkader war vergangenes Jahr zum Abschluss in Grönland unterwegs, sie etablierten dort anspruchsvolle Kletterrouten an hohen Wänden. Dabei waren sie allerdings nur zu viert, was das Unternehmen zusätzlich erschwerte - zwei der Männer waren aus persönlichen Gründen nicht mitgeflogen.

Mit dem neuen Konzept löst der Ausbilder gleich zwei Probleme: Ins spätere Kernteam können immer wieder andere motivierte Leute nachrutschen, die während des ersten Jahres dabei waren. Zudem hält er "das Arbeitsniveau und die Motivation höher", nimmt aber durch den längeren Selektionsprozess den Druck für den Einzelnen heraus, sich durch besonders riskante Projekte hervortun zu müssen. "Im ersten Jahr geht es uns vor allem um den Trainingsfleiß: Wie werden die Hausaufgaben gemacht, wie werden Coaching-Impulse angenommen?", sagt Gotschke. Auch wichtig: Wer ist ein starker Einzelathlet und wer passt ins Team? Alpinismus auf hohem Niveau ist immer auch eine Teamleistung. Neben dem Männerkader gibt es seit 2011 auch einen Kader für Frauen. Beide Kader erfüllen wichtige Vorbildfunktionen, sollen junge Menschen für einen verantwortungsvollen Alpinismus begeistern.

(Foto: privat)

Gotschke ist studierter Förderschullehrer, er wollte immer mit Menschen arbeiten. Die Lehrerlaufbahn versprach ihm aber zu wenig Abwechslung. Mittlerweile arbeitet er im Bundeslehrteam des Deutschen Alpenvereins und betreibt als zweites Standbein eine eigene Kletterhalle im Allgäu. Den Expedkader hat er 2021 übernommen.

Durch den Trubel an den Achttausendern mit dem "Peak Bagging", also dem Gipfelsammeln, und die meist große Logistik inklusive Trägern und Flaschensauerstoff ist der Begriff "Expedition" etwas in Verruf geraten. Gotschke und sein Ausbilderteam verbinden damit noch die ursprüngliche Idee: Abenteuer, Unsicherheit, unbekannte Gebiete erkunden, sich Situationen aussetzen, die nicht berechenbar sind - eben Alpinismus auf höchstem Niveau betreiben.

In den vergangenen Jahren sind ehemaligen und aktiven Expedkader-Kletterern Unfälle passiert, teils auch mit tödlichem Ausgang. "Nie in anspruchsvollem Gelände" und auch nie bei Ausbildungsmaßnahmen, wie Gotschke betont: Meist passierten Unglücke in einfacherem Terrain, in dem sich vor allem Profis sicher fühlen, in dem sie unachtsam werden. "Wir haben intensiv nach Fehlerquellen und Risiken geforscht", sagt Gotschke. Ein wichtiger Punkt: Kommunikation. Frei sagen zu können, dass man sich heute nicht danach fühle, ein Projekt umzusetzen. Seiner inneren Stimme Gehör zu verschaffen, umzukehren.

Besonders eindrücklich hat das der Münchner David Göttler erst kürzlich bewiesen. Er war selbst vor 23 Jahren Teil des Expedkaders und danach auch als Ausbilder tätig. In einem Instagram-Post nach dem Ende seiner Expedition am mit 8125 Metern neunthöchsten Berg der Welt schrieb er: "Ihr habt sicher bereits gemerkt, dass wir nicht auf dem Gipfel des Nanga Parbat standen. Das stimmt. Es lag aber nicht an schlechtem Wetter oder schlechten Verhältnissen. Wir sind umgedreht, weil ich einen schlechten Tag hatte."

"Alpinismus ist ein gefährliches Spiel, schwierige Projekte müssen freiwillig und aus den richtigen Gründen angegangen werden", sagt Gotschke. Natürlich trainieren die Kaderathleten hart für ihre Ziele, dazu gehöre auch eine "gesunde Risikobereitschaft" - aber "aus einer intrinsischen Motivation heraus, und nicht aus Druck".

Es spielten auch Aspekte eines toxischen Männlichkeitsverständnisses mit hinein

Zuletzt hatte der Österreichische Alpenverein eine Debatte zur Risikobereitschaft bei Männern angestoßen. 17 von 18 Lawinentoten im Winter 2021/22 waren männlich, natürlich kann man diese Zahlen nicht pauschal betrachten, weitere Untersuchungen dazu sind intern im Gange. Auf Skitouren und beim Freeriden gehe man an ein Limit, ohne wirklich zu wissen, wie nah man an einer Katastrophe ist, ob ein Schneehang der Belastung standhält, sagt Gotschke: "Die Grenzerfahrung spüre ich beim Alpinismus wesentlich besser." Da gibt es eine Kletterschwierigkeit, die strenge an und limitiere automatisch.

Eine große Debatte in der Alpinistenszene dreht sich um ein toxisches Männlichkeitsverständnis: dass man sich ein Umkehren vor dem Gipfel nicht eingestehen will; dass man vor anderen nicht wie ein Verlierer dastehen will; dass Sport wehtun muss; dass man in Gruppen nicht schwach aussehen will. Das führt zu einer Risikobereitschaft, die nicht gesund ist.

So etwas erlebe er auch bei sich selbst manchmal, "aber meine Kinder helfen mir, sie haben mich saniert", sagt der dreifache Vater. Für seine Kinder spiele es keine Rolle, ob er die Tour schaffe, ihnen sei nur wichtig, dass er am Ende nach Hause komme. Gotschke arbeite gerne mit Athletinnen zusammen, die suchten sich auch mal Hilfe, "gucken, welche Ressourcen sie noch anzapfen können", um sich weiterzuentwickeln, zum Beispiel beim Coaching. Veränderung fängt für Christoph Gotschke mit "der Anerkennung von Defiziten" an. Eine Einstellung, die er der neuen Generation von Alpinisten nun mit auf den Weg geben kann.