Der Belgier Dimitri van den Bergh ist bei der Darts-WM in London der erste Achtelfinalist. "The Dreammaker", wie der 28-Jährige genannt wird, besiegte den Polen Krzysztof Ratajski klar mit 4:1 und steht damit in der Runde der letzten 16. Dort bekommt es van den Bergh entweder mit Landsmann Kim Huybrechts oder dem schottischen Weltmeister Peter Wright zu tun. Van den Bergh erreichte bei der WM 2018 und 2020 bereits das Viertelfinale, ist in der Rangliste aber etwas zurückgefallen. Aus deutscher Sicht sind in der dritten WM-Runde noch Gabriel Clemens und Martin Schindler vertreten.