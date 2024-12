Fränkisch und Englisch sind schwer zu kombinieren, es gibt historische Beweise aus der Sparte Fußball – aber nun ein aktuelles Positivbeispiel: Mehr als zwei Jahrzehnte nach Lothar Matthäus’ „My English is not so good, my German is better“ ist diesmal kein defensiver Mittelfeldspieler in der Hauptrolle, sondern ein ziemlich offensiver Dartsspieler: Ricardo Pietreczko aus Nürnberg hat die fränglische Linguistik weiterentwickelt.

Sprachkunst und Dartssport werden ähnlich bemessen, nämlich in Buchstaben. Wer auf B-Niveau unterwegs ist, darf schon mal mitreden, richdig inderessand wird es aber erst, wenn jemand sein A-Game erreicht, wie es konkret im Darts heißt. Pietreczko ließ nach seinem WM-Erstrundensieg gegen den chinesischen Außenseiter Zong Xiao Chen am späten Dienstagabend etwa wissen, dass er sich diesmal eher auf B2-Level sah, also ausreichend. Ihm gelangen kaum Triple-Würfe, ähnlich wie den meisten Fußballklubs, gegen Ende der Spielabschnitte traf Pietreczko allerdings verlässlich die im Darts entscheidenden Doppelfelder und siegte 3:0, was souveräner aussieht, als es war. „Mein Scoring war tatsächlich manchmal unterirdisch“, sagte er später auf der Pressekonferenz im Londoner Ally Pally, da durfte Pietreczko noch auf Deutsch antworten. Dann wurde die englische Fragerunde eröffnet.

Wie er sein soeben gezeigtes „game level“ bewerten würde, wollte ein sehr britischer Reporter wissen. Und ein sehr kritischer Pietreczko antwortete ungeahnt polyglott: „I say everytime: Floor is pfui, stage is hui.“

Übersetzung für Pfeilwurf-Laien: Bei kleinen Dartsturnieren ohne TV-Kameras und Großraum-Publikum tut sich der 30 Jahre alte Wahl-Nürnberger auffällig schwer, da streut er die Pfeile bisweilen wie Schrotkugeln. Große ausgeleuchtete Bühnen wie bei der WM liegen ihm besser. Hinweise darauf hatte Pietreczko bereits vor einem Jahr hinterlassen, als er den späteren Weltmeister Luke Humphries an den Rand einer Niederlage gebracht hatte. Ob er dem Engländer dieses Jahr eventuell noch „more damage“ zufügen könne als 2023 beim knappen 3:4 in Runde drei? „I try my best“, sagte Pietreczko, nun in fluent english.

Noch etwas, was die britischen Reporterkollegen vielleicht über Pietreczko wissen sollten: His scoring is in the moment not so good, his Finnisch is better.