Darts, WM: Titelverteidiger Michael van Gerwen ist mit einem mühevollen Sieg in die Darts-WM 2020 gestartet. Der 30 Jahre alte Niederländer bezwang am Freitagabend in London Landsmann Jelle Klaasen mit 3:1. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, lag dabei mit 0:1-Sätzen zurück und hatte auch in den Sätzen zwei und drei mehrere knifflige Situationen zu überstehen. Der amtierende Champion hat nun über eine Woche Pause und ist in der dritten Runde erst am 22. Dezember wieder dran. Zuvor hatte Junioren-Weltmeister Luke Humphries (England) sein Erstrundenmatch gegen den einzigen Afrika-Starter Devon Petersen (Südafrika) mit 3:1 gewonnen.

Basketball, NBA: Mit einer weiteren Gala-Vorstellung hat Basketballer James Harden die Houston Rockets zu einem 130:107-Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei Orlando Magic geführt. Der 30-Jährige kam am Freitag (Ortszeit) auf 54 Punkte, nachdem er schon am Mittwoch gegen Cleveland 55 Punkte erzielt hatte. Insgesamt übertraf Harden schon zum fünften Mal in dieser Saison die 50 Punkte-Marke.

Die Rockets, bei denen Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein in knapp sieben Minuten Einsatzzeit ohne Punkt blieb, liegen in der Western Conference damit auf dem vierten Platz. Die Tabelle im Westen führen die Los Angeles Lakers an, die im Topspiel bei Miami Heat 113:110 gewannen. Die beiden Superstars Anthony Davis und LeBron James, der einst für Miami spielte, machten mit 33 und 28 Punkten den Unterschied aus. Die Milwaukee Bucks kamen beim 127:114 bei den Memphis Grizzlies zum 17. Sieg in Serie und führen damit im Osten die Tabelle souverän an.

Basketball, EuroLeague: Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine Pleitenserie in der EuroLeague gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic setzte sich nach zuvor drei Niederlagen in Serie gegen Schlusslicht Zenit St. Petersburg mit 77:69 (37:35) durch. Nach dem fünften Sieg im 13. Spiel liegen die Bayern zumindest in Reichweite des achten Platzes (Chimki Moskau/7:6). Vor 5197 Zuschauern im Audi Dome konnten sich die Gastgeber im ersten EuroLeague-Duell überhaupt gegen die Russen zunächst nicht entscheidend absetzen, dies glückte erst im dritten Viertel. Angeführt vom Topschützen Vladimir Lucic zogen die Münchner teilweise bis auf 14 Punkte davon. Dieses Polster reichte. Lucic kam als bester Werfer der Bayern auf 17 Punkte, Greg Monroe steuerte 12 Zähler bei.

Wintersport, Rodeln: Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat nach dem verpatzten Start in die Weltcup-Saison ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In Whistler/Kanada musste sich der 30-Jährige aus Berchtesgaden lediglich dem Russen Roman Repilow geschlagen geben und wurde Zweiter. Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) kam auf Platz vier. "Es war mal an der Zeit. Die Vorbereitung war viel besser als unsere Leistungen bei Saisonbeginn. 14 Hundertstelsekunden hinter Roman ist in Ordnung. Der zweite Start von ihm war natürlich der Wahnsinn. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden", sagte Loch.