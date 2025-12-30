Zum Hauptinhalt springen

Darts-WM„Ihr bezahlt mein Preisgeld“

Luke Littler spricht nach seinem Match auf der Bühne über die Buhrufe der Fans.
Luke Littler spricht nach seinem Match auf der Bühne über die Buhrufe der Fans. (Foto: John Walton/PA Wire/dpa)
  • Darts-Weltmeister Luke Littler wird bei der WM in London vom Publikum ausgebuht und reagiert emotional mit den Worten "Ihr bezahlt mein Preisgeld".
  • Der 18-jährige Engländer gewinnt sein bislang schwierigstes Spiel gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 4:2 und muss fast in einen siebten Satz.
  • Littler sagt, es sei das erste Mal bei der WM, dass die Fans nicht wollten, dass er gewinnt, und bereitet sich auf weitere Buhrufe im Viertelfinale vor.
Weltmeister Luke Littler wird bei der Darts-WM ausgebuht. Noch auf der Bühne ergreift der Engländer das Wort und spricht die Fans direkt an.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat bei der WM in London emotional auf unerwartete Buhrufe der Fans reagiert und sich direkt ans Publikum gewandt. „Es stört mich nicht“, behauptete Littler im Bühneninterview bei Sky Sports und merkte lachend an: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“

Der 18 Jahre alte Engländer hatte zuvor sein bislang schwierigstes Spiel bei diesen Titelkämpfen zu überstehen. Beim 4:2 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross hätte Littler beinahe in einen entscheidenden siebten Satz gemusst. Schon während der Begegnung interagierte der junge Engländer immer wieder mit dem Publikum, das zu einem großen Teil auch aus deutschen Fans bestand. Nach dem verwandelten Matchdart jubelte Littler ausgelassen, wie man ihn selten vorher gesehen hatte.

„Es war feindselig, niemand wollte, dass ich gewinne. Sie haben sich geirrt“, sagte Littler, der als klarer Turnierfavorit gilt und vor dem 4:2 gegen Cross alle seine Spiele ohne Satzverlust gewonnen hatte. Nach einem ersten kurzen Ausbruch beruhigte sich Littler und gab sich in den folgenden TV-Interviews sowie auf der Pressekonferenz gemäßigter.

„Es war das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, dass die Fans mich nicht siegen sehen wollten. Aber alles klar. Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten“, sagte Littler mit Blick auf die anstehende Partie an Neujahr. Bei Sport1 fügte er an: „Sie haben gepfiffen und gebuht. Ich musste einfach weitermachen und versuchen, darüber hinwegzukommen.“

