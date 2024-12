Ricardo Pietreczko bei der Darts-WM:Pikachus krachende Pfeile

Das größte Kompliment erhielt Ricardo Pietreczko vom Gegner. Der Engländer Scott Williams, der in der Darts -Szene zu den eher kontroversen Typen zählt, formte Daumen und Zeigefinger anerkennend zu einem Kreis und gratulierte Pietreczko auf diese Weise zum Sieg. Er verstärkte seine Geste noch, indem er sie mit einem Küsschen versah. Damit wollte Williams symbolisieren, wie vorzüglich die Darbietung des Kontrahenten gewesen war. Tatsächlich lieferte Pietreczko eine der besten Leistungen ab, die einem deutschen Spieler bisher überhaupt im Londoner Alexandra Palace gelungen ist. Mit einer fulminanten Kombination rundete er entsprechend seinen ersten Match-Dart ab: Er setzte den Restwert „121“ auf 0 – mit Pfeilen ins Bull’s Eye, in die Dreifach-13 und Doppel-16.

Durch das 4:1 gegen Williams nach Sätzen steht Pietreczko erstmals in seiner Laufbahn im Achtelfinale der WM. So weit im Turnier hatte es aus deutscher Sicht bisher nur Gabriel Clemens geschafft, er kam vor zwei Jahren ins Halbfinale. Für Pietreczko ist es klar der größte Erfolg seiner Karriere. Zwar holte er bereits seinen ersten Profitit­el bei den German Darts Championship in der Vorsaison, das Weiterkommen beim Jahreshöhepunkt sei aber „höher zu ranken als alles andere“, sagte er nun. Der Weltranglisten-34. wird sich nach der WM um einige Positionen verbessern. In jedem Fall löst er Clemens als zweitbeste­n Deuts­ch­en in der Rangliste ab. Das garantiert ihm zusammen mit dem führenden Landsmann Martin Schindler das Mitwirken am World Cup of Darts, e­inem prestigeträchtigen Länderwettbewerb, bei dem die zwei jeweils besten nationalen Spieler im Team antreten.

Bei der vergangenen WM war Pietreczko bereits auf beachtlichem Weg, für Aufsehen zu sorgen. Damals hatte er den späteren Weltmeister Luke Humphries in derselben Runde am Rande der Niederlage, er führte 3:1, verlor dann allerdings drei Sätze hintereinander und somit die Partie. „Nervös“ sei er seinerzeit geworden, berichtete Pietreczko am Samstagnachmittag, diese Erfahrung sei ihm diesmal zugutegekommen. Beim Spielstand von 2:1, nachdem Williams gerade verkürzt hatte, trumpfte der 30-Jährige mit einem starken Satz auf. Seine Durchschnittspunktzahl pro Anwurf lag bei enormen 118, am Ende warf er die „129“ krachend über das Bull’s Eye aus. „Ich habe mir gedacht: Scheiß drauf, mach’ ich!“, sagte Pietreczko. Immer wieder ging sein Blick dabei zur Freundin im Publikum.

Mit seiner unbekümmerten Art passt Pietreczko bestens ins Ambiente im Ally Pally

Ohne Selbstbewusstsein und Nervenstärke geht es im Darts nicht. Überdies verfügt Pietreczko aber über eine spielerische Leichtigkeit, die sich kaum erlernen lässt. Er wolle den Zuschauern etwas bieten, erklärt er seine manchmal gewagte Spielweise. Einmal versuchte er gegen Williams die „120“ spektakulär mit drei Würfen in die Doppel-20 zu erledigen. Auf diese Variante habe er Bock gehabt, erklärt er. Ihm ist es auf der Bühne anzumerken, wie „cool“ er es findet, dass er mit seinem Hobby Geld verdient.

Pietreczko ist wie im Vorjahr der letzte Deutsche im Wettbewerb, trotz diesmal insgesamt sechs Startern. Der gelernte Maler und Lackierer ist der deutsche Farbtupfer bei der WM. Sein in den Farben Schwarz, Rot und Gold gestaltetes Trikot sieht so kunstvoll aus, als hätte es Pablo Picasso kreiert. Seine Darts sind ebenso in denselben Farben gehalten. Er wirft sie in der Reihenfolge der deutschen Nationalflagge, zuerst den schwarzen Pfeil, dann den roten und letztlich den goldenen. Als Erklärung verkündete er dazu vor einigen Jahren, dass er überlegt habe, was man als deutsc­h­er Spieler tun könnte, um „ein Erkennungsmerkmal“ zu haben. Auf diese Weise hebt er sich im Auftreten von den Kollegen ab.

Aus dem Pool seiner Landsleute scheint er mit seiner aufgeweckten und unbekümmerten Art am besten in das unkonventionelle Ambiente im Ally Pally zu passen. Auf Typen wie ihn fahren die Darts-Afici­on­a­d­os ab – und Pietreczko wiederum blüht im Party-Eldorado auf. „Oh, wie ist das schön“, grölte die deutsche Meute, als sich abzeichnete, dass sich ihr Favorit am Samstag durchsetzen würde. Diesen Evergreen in England zu hören, sei „etwas Besonderes“, freute sich Pietreczko. Er schwärmt für die stimmungsvollen Spielhallen wie Pokémon-Fans für das Fantasiewesen Pikachu. So nennt sich Pietreczko im Darts, der Künstlername Pikachu ist aus seiner Sicht einprägsamer und geläufiger als sein eigener. Das Publikum helfe ihm, die Atmosphäre gegen Williams sei genial gewesen, lobte Pietreczko. Er sei ein „tagesfo­r­mabhängiger Spieler“ und Darts ein „Kopfspiel“. Bei kleineren Wettbewerben kön­n­e er dagegen „nicht so performen“.

Nach dem Match passte ihn hinter der Bühne der TV-Moderator Elton ab. Die Zusammenkunft sei schön gewesen, betonte Pietreczko. Er habe Elton nicht gekannt, habe ihn aber gleich zu seinem nächsten Spiel eingeladen. Am Montag trifft Pietreczko auf den an Position zwölf gesetzten Na­t­h­an Aspinall. Es werde „Fußballstimmung“ im Ally Pally herrschen, ist sich der Engländer sicher. Bei einem Sieg könnte es zum Neujahrskracher zwischen Pietreczko und Turnierfavorit Luke Littler kommen. Bei den Wurf-Statistiken liegt Ricardo Pietreczko etwa auf demselben Niveau wie die Weltspitze. Sein Average betrug gegen Williams stattliche 97, die Quote auf die Doppelfelder 52 Prozent. Pietreczko sagt, er könne alle schlagen. Als Reaktion auf Williams’ Würdigung legte er die Hände ineinander und bedankte sich.