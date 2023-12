Am Freitag beginnt die Darts-Weltmeisterschaft in London, erstmals mit fünf Deutschen. Über die Faszination des "Ally Pallys", warum die beste Frau nicht teilnimmt - und die Bedeutung des Alkohols für die Protagonisten. Die wichtigsten Fakten zum Start.

Von Korbinian Eisenberger und Carsten Scheele

Männer, die auf Scheiben werfen? Das stimmt nicht ganz, bei der Darts-Weltmeisterschaft in London sind auch Frauen am Start. Insgesamt 96 Pfeilwurfsportler und -sportlerinnen treten dieses Jahr im Londoner Alexandra Palace an, besser bekannt als "Ally Pally" - und Zehntausende Fans stimmen sich auf die 31. Auflage dieser Großveranstaltung ein.