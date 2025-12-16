Man könnte den Filialleiter einer niedersächsischen Sparkasse auf diese Bühne stellen, dazu einen oberösterreichischen Versicherungssachbearbeiter als Gegner. Die beiden bräuchten keinerlei Talent, sie müssten mit ihren Pfeilen nicht einmal die Scheibe treffen, die Darts-Halle im Alexandra Palace würde sich trotzdem füllen, genau wie die riesigen Biergefäße. Die Frage wäre allerdings, ob sich dann auch ein Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten versammeln würde. Prognose: eher nicht.