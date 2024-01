Von Sven Haist, London

Diese Selbstironie hätte Luke Humphries wohl kaum jemand zugetraut. Im Mediengespräch nach dem WM-Finale am Mittwochabend fragte ein Reporter den neuen und erstmaligen Darts-Weltmeister, wie er seinen Erfolg in der Nacht feiern werde. Humphries sagte, dass er gedenke, direkt an die Hotelbar zu gehen. Die überraschende Antwort des immerzu auf das Spiel fokussierten und daher manchmal steif wirkenden Engländers löste sofort weitere Erkundigungen aus.