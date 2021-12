Der deutsche Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London eine weitere Überraschung verpasst. Sechs Tage nach seinem Sieg gegen den belgischen Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh unterlag der Kölner am Montag dem Australier Raymond Smith mit 1:4. Hempel hatte zu Beginn Probleme, Smith sicherte sich souverän die ersten zwei Sätze, ehe Hempel den dritten für sich entschied. Doch Smith behielt die Nerven. Der 31-jährige Hempel ist erst seit Februar auf der Tour unterwegs und nahm zum ersten Mal an der WM teil. Letzter Deutscher im Wettbewerb war nach Hempels Aus Gabriel Clemens, der am späten Abend um den Einzug ins Achtelfinale spielte (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).