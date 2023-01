Darts-Profi:Sind wir nicht alle ein bisschen Gabriel Clemens?

Von Korbinian Eisenberger

Es waren nur drei Wörter, aber vielleicht war es der Satz dieses Turniers. Der Darts-Profi Gabriel Clemens hatte gerade den Topfavoriten bei der Weltmeisterschaft bezwungen und erheblich zur deutschen Geschichtsschreibung in dieser Disziplin beigetragen. Was er den Leuten daheim noch zu sagen hätte, wurde er auf der Bühne gefragt. Und der Saarländer Clemens sagte einen Satz, den viele Erdenbewohner fernab der Bühnen an diesem Tag verwendet hatten: "Happy New Year."