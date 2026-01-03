Gian van Veen konnte kaum fassen, dass er das Finale der Darts-Weltmeisterschaft erreicht hatte – ausgerechnet gegen den englischen Titelverteidiger Luke Littler, dem er im November 2023 bei der Junioren-WM unterlegen war. Nach seinem fulminanten Halbfinalsieg über den Doppelweltmeister Gary Anderson aus Schottland klopfte sich der Niederländer immer wieder ungläubig an den Hinterkopf und tippte sich anschließend mit seinem Darts-Etui an die Stirn. Dazwischen stützte er seine Arme auf den Stehtisch, auf dem sich seine Pfeile und eine Wasserflasche befanden, und ließ den Kopf einen Moment lang sinken. Das Endspiel des wichtigsten Jahresevents zu erreichen, stammelte van Veen später gerührt, sei kein wahr gewordener Traum, weil er davon einst nicht einmal zu träumen gewagt habe.
WM-Finalist Gian van VeenEr fordert den fast Unschlagbaren heraus
Lesezeit: 4 Min.
Es ist das jüngste Finale der Darts-WM-Geschichte: Der 18-jährige Weltmeister Luke Littler trifft auf den 23-jährigen Niederländer Gian van Veen. Dem gelang erst durch die Einsamkeit der Corona-Pandemie der Durchbruch.
Von Sven Haist, London
Deutsche bei der Darts-WM:Gut in der Breite, zu schwach in der Spitze
Die entscheidende Phase der Darts-WM startet ohne deutsche Spieler. Bereits nach der dritten Runde sind alle acht Starter gescheitert – trotz eines Rekords von Gabriel Clemens.
Lesen Sie mehr zum Thema