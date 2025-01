Von Sven Haist, London

Die Gefühlsexplosion im Londoner Alexandra Palace nach dem letzten Wurf der Darts-WM hörte sich wie ein Urknall für die Sportart an. Mit einem Volltreffer in die Doppel-16 krönte sich der bisherige Kronprinz des Pfeilewerfens am Freitagabend gewissermaßen zum König – mit gerade einmal 17 Jahren. Der Engländer Luke Littler ist nach seinem 7:3-Sieg gegen den dreifachen Champion Michael van Gerwen nun der jüngste Weltmeister im Darts. Er löst van Gerwen ab, der 2014 als 24-Jähriger erstmals die WM gewann.