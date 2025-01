Finale bei der Darts-WM:Der Kult um Littler sprengt die Grenzen

Von Sven Haist, London

Luke Littlers Reaktion auf seine bisher eindrucksvollste Wurfkombination bei dieser Darts-WM erinnerte an Phil Taylor. Der Rekordweltmeister war in seiner Laufbahn bekannt dafür, seine Gegner nach eigenen genialen Aktionen auf sein Werk hinzuweisen. Der Engländer ließ dann meistens die Pfeile einen Moment länger als üblich in der Scheibe stecken. So verhielt sich nun ebenfalls sein als Nachfolger auserkorener Landsmann Littler, als er im Halbfinale gegen Stephen Bunting am Donnerstagabend das Dartsvolk im Ally Pally in Ekstase versetzte.