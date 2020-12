Von Sven Haist, London

Die Entscheidung fiel auf dem Irrenhaus. Das Feld der Doppel-1 hat sich im Darts als "Madhouse" etabliert, weil es einen kirre machen kann, dieses selten bespielte Haus bewerfen zu müssen. Konträr zum Bulls-Eye und den anderen Doppelfeldern auf der Dartsscheibe, mit denen die Teilabschnitte jeweils beendet werden müssen, führt aus dem Irrenhaus kein anderer Weg, als die verdammte Doppel-1 zu treffen. Im Sudden-Death-Leg des Achtelfinals der Darts-WM in London zwischen dem Deutschen Gabriel Clemens und dem Polen Krzysztof Ratajski spielte sich, wie der Teufel so will, ein Drama auf dem Irrenhaus ab - bis Ratajski mit dem zehnten Match-Dart den Fluch besiegte und mit 4:3 Sätzen erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale des wichtigsten Jahresturniers erreichte.

Nachdem der in der Weltrangliste höher klassifizierte Ratajski zwei Versuche auf der Doppel-16 vergeben hatte, um das Spiel vorzeitig zu beenden, ging es am Dienstagabend im allesentscheidenden Durchgang beim Stand von 3:3 in Sätzen und 2:2 nach Teilabschnitten ein letztes Mal darum, den Ausgangswert 501 auf 0 zu setzen. Mit seinen Matchdarts drei und vier scheiterte Ratajski an Doppel-20 und Doppel-10, bevor Clemens mit seiner ersten Chance zum Sieg an Doppel-16 vorbeizielte, seinem Lieblingsfeld.

Der knapp viertelstündige Final-Akt war an Aufregung beinahe nicht zu überbieten und verdient es, im Protokoll gelesen zu werden: Ratajski lässt zwei Darts auf Doppel-5 aus und wirft dann auf Einfach-1; Clemens verpasst die Doppel-8 zwei Mal und haarscharf die Doppel-4; Ratajski scheitert doppelt an Doppel-2 und - Madhouse - einmal an Doppel-1; Clemens verfehlt die Doppel-4, die Doppel 2, und - Madhouse - die Doppel-1; Ratajski trifft das Madhouse! Er hat das Irrenhaus geschafft, aber das Irrenhaus auch ihn.

Ergeben sinkt Ratajski, der "Polish Eagle", polnischer Adler, vor der Dartsscheibe auf die Knie, steht wieder auf, läuft ziellos umher, kann sich vor Fassungslosigkeit kaum auf den Beinen halten und drückt seinen Kopf gegen die Wand. Insgesamt neun Match-Darts hatte der 43-Jährige vergeben, bis er doch noch gewonnen hatte. "Das letzte Leg war schrecklich, einfach verrückt. Ich konnte es nicht fassen, dass Gabriel auch nicht getroffen hat", sagte Ratajski: "Normalerweise verliere ich die engen Partien immer, aber heute war ich der glücklichere Spieler." Er könne sich nicht erinnern, jemals zuvor eine vergleichbare Partie absolviert zu haben.

Nach der fairen Umarmung mit Clemens zeigte Ratajski kopfschüttelnd an, nicht erklären zu können, was soeben vor sich gegangen war. Vor lauter Anspannung waren beide zwischen ihren Würfen auf dem Spielpodium unruhig hin und her gelaufen. Sie erweckten jeweils den Eindruck, als würden sie selbst nicht mehr so richtig daran glauben, dieses Spiel noch beenden zu können.

Während der 34 von 35 möglichen Legs (für einen Satz werden drei gewonnene Teilabschnitte benötigt) war beiden die Bürde anzumerken, erstmals für ihr Land ein WM-Viertelfinale im Alexandra Palace erreichen zu können. Nach dem Überraschungserfolg über Titelverteidiger Peter Wright in der Runde zuvor gelang es Clemens nicht, sein Spielniveau zu halten: Pro Anwurf verringerte sich seine durchschnittliche Punktzahl um sechs Zähler (von 98,65 auf 92,05 Punkte), die Quote auf die Doppelfelder ließ ebenso nach - statt knapp jedes zweiten Wurfs fand nur noch jeder dritte das Ziel. Am meisten ärgerte sich Clemens jedoch über die sieben vergebenen Matchdarts. So etwas dürfe ihm nicht passieren, sagte er: "Ich bin sauer auf mich selbst. Im Moment kann ich nichts Positives sehen."

Clemens dürfte sich in der Weltrangliste weiter verbessern

Zwei Tage nach dem größten Erfolg seiner Anfang 2019 begonnenen Profikarriere erlebte Clemens ("The German Giant", deutscher Riese), meist nur "Gaga" gerufen, seine bisher größte Enttäuschung. Ihm erging es ähnlich wie seinem Landsmann Kevin Münch vor drei Jahren, der nach einem Husarenritt im Duell mit dem zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis in der Runde drauf ernüchternd ausgeschieden war. Die plötzlich auftretende eigene Erwartungshaltung und die der deutschen Fans schien ihnen die nötige Lockerheit zu nehmen. Denn die drei Dartspfeile lassen sich noch immer am besten auf die Scheibe werfen, wenn sie einem locker von der Hand gehen.

Durch das Aus von Mitfavorit Wright wäre das untere Tableau an favorisierten Spieler für Clemens fast freigeräumt und ein Durchmarsch bis ins Halbfinale bei seiner zweiten Turnierteilnahme denkbar gewesen. Sogar der Weltranglistenerste Michael van Gerwen stand im mitreißenden Abendspiel gegen Joe Cullen kurz vor einer Niederlage. Mit 19 Würfen auf die Höchstpunkzahl 180 in einem Best-of-Seven-Spiel egalisierte Cullen den Rekord von Gary Anderson - und war bei zwei Chancen aufs Bulls-Eye jeweils nur ein Darts vom Sieg entfernt.

Trotz der vorläufigen Enttäuschung für Clemens, 37, nicht den ganz großen Coup bei dieser WM geschafft zu haben, gilt das Achtelfinale - verbunden mit einem Preisgeld von 35 000 Pfund, mehr als er zuvor bei jedem anderen Turnier einspielte - für den gelernten Schlosser aus dem Saarland als sein bisher vorzeigbarstes Resultat. Als bester Deutscher dürfte sich der an Position 31 befindende Clemens demnächst in der Weltrangliste weiter nach vorn verbessern. Und im nächsten Jahr in den Ally Pally zurückkehren, um einen neuen Anlauf aufs Irrenhaus zu nehmen.