20 Pfeile in 90 atemberaubenden Sekunden

Von Carsten Scheele

Als sich Michael van Gerwen in der Nacht nach der Demontage verabschiedete, klang es wie die Ankündigung einer längeren Auszeit. "Ich muss über mein Spiel nachdenken und herausfinden, was schief gelaufen ist", sagte van Gerwen tief enttäuscht nach dem 0:5 im WM-Viertelfinale gegen Dave Chisnall. Dazu muss man wissen: Van Gerwen, der dreifache Darts-Weltmeister, der seit 2014 an der Spitze der Weltrangliste steht, verliert eigentlich nicht. Schon gar nicht im Viertelfinale. Und überhaupt nicht, wirklich nicht, mit einem White Wash, ohne eigenen Satzgewinn, 0:5.

Nullfünf! Die Zahlen trafen den Niederländer wie Fausthiebe. Er sei "komplett am Boden zerstört", schrieb van Gerwen, 31, mit etwas Abstand in den sozialen Medien, er sei "nie in Gang gekommen und habe mich selbst enttäuscht". Statt van Gerwen steht nun Chisnall, 40, im Halbfinale im Ally Pally in London, er trifft dort auf Gary Anderson. Im anderen Semifinale kommt es zum Duell zwischen Gerwyn Price und Stephen Bunting.

Es war eine wirklich bemerkenswerte Partie am Freitagabend, nicht nur wegen der Deutlichkeit, mit der van Gerwen unterging. Er spielte nicht so schlecht, wie es die Zahlen nahelegen; zwischendurch, beim Stand von 0:3, lieferten sich beide Spieler einen Satz, der im Internet schnell zum "besten Leg der Darts-Geschichte" ausgerufen wurde. Wer nicht allzu häufig Darts schaut, sollte wissen: Pro Leg geht es darum, den Ausgangswert von 501 Punkten exakt auf Null zu setzen. Dazu darf man theoretisch so lange benötigen, wie man lustig ist, man sollte es nur schneller schaffen als der Gegner.

"Es war das beste Spiel, das er je gemacht hat"

Chisnall und van Gerwen zeigten in der leeren Halle eine echte Show. "Chizzy" startete mit der Höchstpunktzahl (180, dreimal Triple 20), van Gerwen ebenfalls. Chisnall warf die nächste 180, van Gerwen eine sehr gute 140, Chisnall hatte anschließend gar die Chance auf einen seltenen Neun-Darter, setzte seinen letzten Pfeil aber auf den Draht des Feldes der Doppel 12. Van Gerwen setzte ihn unter Druck (Triple 20, Triple 19, Doppel 12), doch Chisnall traf mit Dart Nummer elf das entscheidende Doppelfeld. Nach 20 Pfeilen und 90 atemberaubenden Sekunden war alles vorbei.

"Es war das beste Spiel, das er je gemacht hat", lobte van Gerwen seinen Kontrahenten. Und konnte es selbst kaum fassen: Der Niederländer hatte ein fast perfektes Leg gespielt, stand nach neun Darts bei einem Restwert von 40 Punkten - und hatte trotzdem keine Chance, den Satz zu gewinnen. Passend zu einer Saison, die er nicht so schnell vergessen wird: Van Gerwen ist nach der Corona-Pause im Frühjahr nie richtig in Fahrt gekommen, bei vielen großen Turnieren (World Matchplay, Europameisterschaft, Premier League) schied er früh aus. Nun könnte ihm Gerwyn Price, falls dieser die WM gewinnt, sogar Platz eins in der Weltrangliste entreißen - für van Gerwen wäre es endgültig die Krönung eines vermaledeiten Jahres.

Vielleicht wird Chisnall nun neuer Weltmeister. Er erklärte, die vergangenen Jahre "unter dem Radar" gespielt zu haben, nun sei er bereit für die große Tat. Vielleicht kommt aber auch Anderson zurück, der Weltmeister von 2015 und 2016, der unter den Halbfinalisten die meiste Erfahrung hat. Price, der frühere Rugbyprofi, steht in der Weltrangliste am höchsten und hat mit Bunting den machbarsten Halbfinalgegner erwischt, hatte jedoch im Viertelfinale arge Probleme. Er stand gegen Daryl Gurney vor dem Aus, konnte die Partie aber drehen, seine Gedanken gingen anschließend an alle, die vor den Fernsehern mitgefiebert hatten. Er könne sich vorstellen, "wie meine Frau und Kinder und viele andere sich zu Hause gefühlt haben", sagte Price. Er könne sich "nur entschuldigen".