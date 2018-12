17. Dezember 2018, 13:55 Uhr Anastassija Dobromyslowa Die letzte Frau bei der Darts-WM

Die Russin Anastassija Dobromyslowa ist die letzte verbliebene Frau bei der Darts-WM in London.

Am Montagabend könnte es nach dem Duell mit Ryan Joyce erstmals eine weibliche Siegerin im Alexandra Palace geben.

Schon einmal war Dobromyslowa bei der WM am Start, was damals nicht alle freute.

Von Tim Brack

Der einstige Kneipensport Darts ist längst aus seiner Nische gekommen und hat sich zu einem veritablen Eventsport entwickelt. Pfeilewerfen ist Show. Ein Zeichen der gelungenen Symbiose: Die Werfer führen Spitznamen, die in einem anderen Eventsport, dem Wrestling, gebräuchlich sein könnten, so wie Mighty Mike, Snakebite, The Iceman und The Wizard.

Der Name "From Russia with Love" (angelehnt an den englischen Titel des James-Bond-Films "Liebesgrüße aus Moskau") lässt im Vergleich dazu etwas Griffigkeit vermissen. Ihm fehlt aber vor allem eines: Maskulinität. Das verwundert nicht, wenn man weiß, wer hinter dem Namen steckt: die Russin Anastassija Dobromyslowa.

Sie ist die letzte verbliebene Frau bei der Darts-WM in London, die gerade im Alexandra Palace (Spitzname "Ally Pally") stattfindet. Vor einem Jahr noch waren auf der Bühne des wichtigsten Darts-Wettbewerbs nur Männer zu sehen - zumindest bis auf ein paar lächelnde Frauen, die die Spieler auf die Bühne führten.

Die sogenannten Walk-on-Girls sind seit diesem Jahr aber abgeschafft. Ein Resultat der gesellschaftlichen Debatte rund um die MeToo-Bewegung. Es ist eine positive Entwicklung, die vom Darts-Verband PDC vorangetrieben wurde, auch aus Gründen der Vermarktung. Für diese WM gab es im 96er-Feld erstmals zwei Plätze, die Frauen vorbehalten waren. An sich waren Spielerinnen schon immer spielberechtigt, doch weil deutlich weniger Frauen Darts spielen als Männer, qualifizierte sich nie eine Spielerin regulär.

Dobromyslowa ist nicht nur Liebe vergönnt

Bei den Frauen-Qualifikationsturnieren vor der WM setzten sich dann die Favoritinnen Dobromyslowa und Lisa Ashton durch. Für Ashton endete das Turnier allerdings am vergangenen Donnerstag in der ersten Runde unter dem Applaus der Fans. Dobromyslowa, 34, wird am Montagabend gegen 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Bühne betreten. Auf der Erhöhung im "Ally Pally" hatte sie schon einmal ihre Pfeile geworfen. 2009 blieb es aber bei einem einzigen Auftritt. Das Turnier endete durch eine knappe Niederlage gegen Remco van Eijden in Runde eins.

Dobromyslowa hatte es nicht leicht bei ihrer ersten WM-Teilnahme vor zehn Jahren. Sie durfte nur dank einer Wildcard starten, weil ein anderer Spieler zurückgezogen hatte. Eric Bristow, der mittlerweile verstorbene fünfmalige Weltmeister, hatte heftig kritisiert, dass zum zweiten Mal in der WM-Geschichte der PDC eine Frau warf. Der "russische Vogel" solle nicht antreten, seien seine Worte gewesen, erinnert sich Dobromyslowa beim Guardian.

Ob sich seitdem etwas verbessert hat, wurde sie von der englischen Zeitung noch gefragt. "Wahrscheinlich, aber nicht alle Menschen haben sich verändert. Am Ende hat jeder ein Recht auf seine eigene Meinung", sagte sie vor dem Turnier. Aber was die Kritiker sagen, interessiere sie nicht, "weil ich getan habe, was ich tun musste, um mich zu qualifizieren".