Darts ist per se alles andere als Zuschauer-tauglich. Dennoch ist der Ally Pally während der WM drei Wochen lang ausverkauft. Wie sich die Pfeilwurf-Szene mit dem Umzug in den Londoner Palast verändert und Neuem geöffnet hat.

Am Neujahrstag trug es sich zu, dass der 31 Jahre alte Ergebnis-Ansager Huw Ware 31 Mal das sinnstiftende Darts-Wort „Onehundretandeighty“ durch den Londoner Alexandra Palace brüllte. Noch nie hatten die Duellanten während eines Viertelfinalspiels bei einer Weltmeisterschaft so häufig in das Triple-20-Feld getroffen wie soeben Callan Rydz und Michael van Gerwen. Und das passte zielsicher zu den neuen Qualitäten dieser Szene, in der die Welt eine Scheibe ist.