Man könnte den Filialleiter einer niedersächsischen Sparkasse auf diese Bühne stellen, dazu einen oberösterreichischen Versicherungssachbearbeiter als Gegner. Die beiden bräuchten keinerlei Talent, sie müssten mit ihren Pfeilen nicht einmal die Scheibe treffen, die Darts-Halle im Alexandra Palace würde sich trotzdem füllen, genau wie die riesigen Biergefäße. Die Frage wäre allerdings, ob sich dann auch ein Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten versammeln würde. Prognose: eher nicht.
MeinungSport-GroßveranstaltungenDie Darts-WM ist ein aufgeblähtes Event, das dem Sport schadet
Kommentar von Korbinian Eisenberger
Lesezeit: 2 Min.
128 Teilnehmer und die große Langeweile: Die Darts-WM in London könnte einen bitteren Vorgeschmack auf die Fußball-WM in den USA geben.
Start der Darts-WM:Im Palast der Sixpacks
Die Professionalisierung im Darts schreitet nicht nur bei den Spielern voran – der Sport wird auch in Deutschland immer größer. Michael van Gerwen lobt die deutschen Fans.
Lesen Sie mehr zum Thema