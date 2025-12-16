London im Dezember: Wie jedes Jahr liegt der Fokus auf dem Alexandra Palace im Norden der Stadt. Dort werden täglich bis auf eine kurze Spielpause rund um Weihnachten bis zu 15 000 Darts-Fans ein Spektakel veranstalten - Verkleidung und viel Alkohol inklusive.

Los geht's mit der Darts-Weltmeisterschaft der PDC am 11. Dezember mit Titelverteidiger Luke Littler. Das Finale findet am 3. Januar 2026 statt.

Deutsche bei der Darts-WM 2026

Acht Deutsche sind in London dabei - das gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Neben den bekannten Namen wie Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens oder Max Hopp sind weiter Niko Springer, Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk bei der WM vertreten.

Wann spielen die Deutschen?

Neu ist in diesem Jahr, dass 128 Teilnehmer an den Start gehen. Auch die top gesetzten Spieler müssen schon in der ersten Runde ans Oche. Ein Überblick gegen wen und wann die deutschen Vertreter antreten.

1. Runde

11.12.: Arno Merk vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1

vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1 13.12.: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman (USA) 3:0

vs. Alex Spellman (USA) 3:0 14.12.: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier 1:3 (NED)

1:3 (NED) 15.12.: Max Hopp vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1

vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1 16. Dezember, 20 Uhr: Ricardo Pietreczko vs. Joao de Sousa (POR)

16. Dezember, circa 23 Uhr: Niko Springer vs. Joe Comito (AUS)

17. Dezember, circa 23 Uhr: Martin Schindler vs. Stephen Burton (ENG)

18. Dezember, 20 Uhr: Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena (NED)

2. Runde

21. Dezember, 20 Uhr: Max Hopp vs. Luke Woodhouse (ENG)

22. Dezember, 14.30 Uhr: Gabriel Clemens vs. Wessel Nijman (NED)

23. Dezember, 14.30 Uhr: Arno Merk vs. Peter Wright (SCO)

Wann spielen die Top-Spieler?

Die Top-10-Spieler treten in der ersten WM-Runde im 22-Uhr-Slot an, nur Chris Dobey und Danny Noppert starten zu anderen Zeiten:

11.12.: Luke Littler (1) vs. Darius Labanauskas 3:0

vs. Darius Labanauskas 3:0 12.12.: Gian van Veen (10 ) vs. Cristo Reyes 3:1

) vs. Cristo Reyes 3:1 13.12.: Luke Humphries (2) vs. Ted Evetts 3:1

vs. Ted Evetts 3:1 14.12.: Stephen Bunting (4) vs. Sebastian Bialecki 3:2

vs. Sebastian Bialecki 3:2 15. Dezember, 22 Uhr: Jonny Clayton (5) vs. Adam Lipscombe

16. Dezember, 16.30 Uhr: Chris Dobey (8) vs. Xiaochen Zong

16. Dezember, 21 Uhr: Danny Noppert (6) vs. J. van der Velde

16. Dezember, 22 Uhr: Gerwyn Price (9) vs. Adam Gawlas

17. Dezember, 22 Uhr: James Wade (7) vs. Ryusei Azemoto

18. Dezember, 22 Uhr: Michael van Gerwen (3) vs. Mitsuhiko Tatsunami

Darts-WM in Fernsehen und Stream

Wie jedes Jahr überträgt Sport1 die Darts-Weltmeisterschaft im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf der Sport1-Webseite. Der Sportsender zeigt alle Spiele, zudem wird jede Partie auch vom kostenpflichtigen Streamingdienst Dazn übertragen.

Spielplan zur Darts-WM 2026

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze für sich entscheiden, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der „Best-of-Seven“-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird „Best-of-Eleven“ gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Montag, 15. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Dienstag, 16. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Mittwoch, 17. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Donnerstag, 18. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Freitag, 19. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Samstag, 20. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Sonntag, 21. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Montag, 22. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Dienstag, 23. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Samstag, 27. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

3 x 3. Runde, 20 Uhr

Sonntag, 28. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

3 x 3. Runde, 20 Uhr

Montag, 29. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

1 x 3. Runde, 20 Uhr

2 x Achtelfinale, 20 Uhr

Dienstag, 30. Dezember

3 x Achtelfinale, 13.30 Uhr

3 x Achtelfinale, 20 Uhr

Donnerstag, 1. Januar

2 x Viertelfinale, 13.30 Uhr

2 x Viertelfinale, 20 Uhr

Freitag, 2. Januar

2 x Halbfinale, 20.30 Uhr

Samstag, 3. Januar

Finale, 21 Uhr

Preisgeld bei der Darts-WM

Insgesamt werden bei dem Turnier fünf Millionen Pfund (knapp 5,7 Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit erhöht sich das Preisgeld im Vergleich zu letztem Jahr um das Zweifache. Wie sich das auf die einzelnen Runden auswirkt.