London im Dezember: Wie jedes Jahr liegt der Fokus auf dem Alexandra Palace im Norden der Stadt. Dort werden täglich bis auf eine kurze Spielpause rund um Weihnachten bis zu 15 000 Darts-Fans ein Spektakel veranstalten - Verkleidung und viel Alkohol inklusive.

Los geht's mit der Darts-Weltmeisterschaft der PDC am 11. Dezember mit Titelverteidiger Luke Littler. Das Finale findet am 3. Januar 2026 statt.

Wann spielen die Deutschen?

Acht Deutsche sind in London dabei - das gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Neben den bekannten Namen wie Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens oder Max Hopp sind weiter Niko Springer, Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk bei der WM vertreten. Neu ist in diesem Jahr, dass 128 Teilnehmer an den Start gehen. Auch die top gesetzten Spieler müssen schon in der ersten Runde ans Oche. In der zweiten Runde stehen fünf Deutsche, drei sind bereits ausgeschieden. Ein Überblick gegen wen und wann die deutschen Vertreter antreten.

2. Runde

20. Dezember, 16.30-Uhr-Slot: Ricardo Pietreczko vs. Dave Chisnall (ENG)

21. Dezember, 15.30-Uhr-Slot: Max Hopp vs. Luke Woodhouse (ENG)

21. Dezember, 20 Uhr: Martin Schindler vs. Keane Barry (IRL)

22. Dezember, 16.30-Uhr-Slot: Gabriel Clemens vs. Wessel Nijman (NED)

23. Dezember, 16.30-Uhr-Slot: Arno Merk vs. Peter Wright (SCO)

1. Runde

11.12.: Arno Merk vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1

vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1 13.12.: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman (USA) 3:0

vs. Alex Spellman (USA) 3:0 14.12.: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier 1:3 (NED)

1:3 (NED) 15.12.: Max Hopp vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1

vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1 16.12.: Ricardo Pietreczko vs. Joao de Sousa (POR) 3:1

vs. Joao de Sousa (POR) 3:1 16.12.: Niko Springer vs. Joe Comito (AUS) 1:3

1:3 17.12.: Martin Schindler vs. Stephen Burton (ENG) 3:1

vs. Stephen Burton (ENG) 3:1 18.12.: Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena (NED) 2:3

Wann spielen die Top-Spieler?

Alle Top-10-Spieler sind in der ersten Runde weitergekommen, manche problemlos, andere mit kleineren Durchhängern.

20. Dezember, 21-Uhr-Slot: Chris Dobey (8) vs. Andrew Gilding

20. Dezember, 22-Uhr-Slot: Stephen Bunting (4) vs. Nitin Kumar

20. Dezember, 23-Uhr-Slot: Jonny Clayton (5) vs. Dom Taylor

21. Dezember, 21-Uhr-Slot: Gerwyn Price (9) vs. Wesley Plaisier

21. Dezember, 22-Uhr-Slot: Luke Littler (1) vs. David Davies

22. Dezember: Luke Humphries (2) vs. Paul Lim

22. Dezember: Gian van Veen (10) vs. Alan Soutar

22. Dezember: James Wade (7) vs. Ricky Evans

23. Dezember: Danny Noppert (6) vs. Justin Hood

23. Dezember.: Michael van Gerwen (3) vs. William O'Connor/Krzystof Kciuk

Darts-WM in Fernsehen und Stream

Wie jedes Jahr überträgt Sport1 die Darts-Weltmeisterschaft im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf der Sport1-Webseite. Der Sportsender zeigt alle Spiele, zudem wird jede Partie auch vom kostenpflichtigen Streamingdienst Dazn übertragen.

Spielplan zur Darts-WM 2026

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze für sich entscheiden, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der „Best-of-Seven“-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird „Best-of-Eleven“ gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Mittwoch, 17. Dezember

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Donnerstag, 18. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Freitag, 19. Dezember

4 x 1. Runde, 13.30 Uhr

4 x 1. Runde, 20 Uhr

Samstag, 20. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Sonntag, 21. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Montag, 22. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Dienstag, 23. Dezember

4 x 2. Runde, 13.30 Uhr

4 x 2. Runde, 20 Uhr

Samstag, 27. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

3 x 3. Runde, 20 Uhr

Sonntag, 28. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

3 x 3. Runde, 20 Uhr

Montag, 29. Dezember

3 x 3. Runde, 13.30 Uhr

1 x 3. Runde, 20 Uhr

2 x Achtelfinale, 20 Uhr

Dienstag, 30. Dezember

3 x Achtelfinale, 13.30 Uhr

3 x Achtelfinale, 20 Uhr

Donnerstag, 1. Januar

2 x Viertelfinale, 13.30 Uhr

2 x Viertelfinale, 20 Uhr

Freitag, 2. Januar

2 x Halbfinale, 20.30 Uhr

Samstag, 3. Januar

Finale, 21 Uhr

Preisgeld bei der Darts-WM

Insgesamt werden bei dem Turnier fünf Millionen Pfund (knapp 5,7 Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit erhöht sich das Preisgeld im Vergleich zu letztem Jahr um das Zweifache. Wie sich das auf die einzelnen Runden auswirkt.