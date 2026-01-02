London im Dezember: Wie jedes Jahr liegt der Fokus auf dem Alexandra Palace im Norden der Stadt. Dort werden täglich bis auf eine kurze Spielpause rund um Weihnachten bis zu 15 000 Darts-Fans ein Spektakel veranstalten - Verkleidung und viel Alkohol inklusive.

Los geht's mit der Darts-Weltmeisterschaft der PDC am 11. Dezember mit Titelverteidiger Luke Littler. Das Finale findet am 3. Januar 2026 statt.

Zukunft der Darts-WM : Immer größer, immer weiter Der Darts-Weltverband plant den nächsten Umbruch: Die WM soll länger dauern, die Zahl der Spieler und Zuschauer steigen. Die Frage ist, ob die Kapazitäten im Alexandra Palace ausgebaut werden – oder ob es sogar zum Umzug nach Saudi-Arabien kommt. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Spielplan zur Darts-WM 2026

Dienstag, 30. Dezember

Achtelfinale: Luke Woodhouse (ENG) - Krzysztof Ratajski (POL) 2:4

2:4 Achtelfinale: Jonny Clayton (WAL) - Andreas Harrysson (SWE) 4:2

- Andreas Harrysson (SWE) 4:2 Achtelfinale: Justin Hood (ENG) - Josh Rock (ENG) 4:0

- Josh Rock (ENG) 4:0 Achtelfinale: Charlie Manby (ENG) - Gian Van Veen (NED) 1:4

1:4 Achtelfinale: Michael Van Gerwen (NED) - Gary Anderson (SCO) 1:4

1:4 Achtelfinale: Luke Humphries (ENG) - Kevin Doets 4:1 (NED)

Donnerstag, 1. Januar

Viertelfinale, 13.40 Uhr: Ryan Searle (ENG) - Jonny Clayton (WAL) 5:2

- Jonny Clayton (WAL) 5:2 Viertelfinale, 15.10 Uhr: Gary Anderson (SCO) - Justin Hood (ENG) 5:2

- Justin Hood (ENG) 5:2 Viertelfinale, 20.10 Uhr: Luke Littler (ENG) - Krysztof Ratajski (POL) 5:0

- Krysztof Ratajski (POL) 5:0 Viertelfinale, 21.40 Uhr: Luke Humphries (ENG) - Gian van Veen (NED) 1:5

Freitag, 2. Januar

Halbfinale, 20.30 Uhr: Luke Littler (ENG) - Ryan Searle (ENG), Sport1 und Dazn

Halbfinale, 22.30 Uhr: Gary Anderson (SCO) - Gian Van Veen (NED), Sport1 und Dazn

Samstag, 3. Januar

Finale, 21 Uhr

Die Deutschen bei der Darts-WM 2026

Acht Deutsche waren in London dabei - das gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Neben den bekannten Namen wie Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens oder Max Hopp sind weiter Niko Springer, Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk bei der WM vertreten. Spätestens in der dritten Runde war für alle Schluss - sowohl für die altbekannten als auch für die Neulinge.

3. Runde

27.12.: Ricardo Pietreczko vs. Andreas Harrysson (SWE) 2:4

2:4 28.12.: Martin Schindler vs. Ryan Searle (ENG) 0:3

0:3 28.12.: Clemens Gabriel vs. Luke Humphries (ENG) 2:4

2:4 28.12.: Arno Merk vs. Michael van Gerwen (NED) 1:4

2. Runde

20.12.: Ricardo Pietreczko vs. Dave Chisnall (ENG) 3:2

vs. Dave Chisnall (ENG) 3:2 21.12.: Max Hopp vs. Luke Woodhouse (ENG) 0:3

(ENG) 0:3 21.12.: Martin Schindler vs. Keane Barry (IRL) 3:0

vs. Keane Barry (IRL) 3:0 22.12.: Gabriel Clemens vs. Wessel Nijman (NED) 3:0

vs. Wessel Nijman (NED) 3:0 23.12.: Arno Merk vs. Peter Wright (SCO) 3:0

1. Runde

11.12.: Arno Merk vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1

vs. Kim Huybrechts (BEL) 3:1 13.12.: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman (USA) 3:0

vs. Alex Spellman (USA) 3:0 14.12.: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier 1:3 (NED)

1:3 (NED) 15.12.: Max Hopp vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1

vs. Martin Lukeman (ENG) 3:1 16.12.: Ricardo Pietreczko vs. Joao de Sousa (POR) 3:1

vs. Joao de Sousa (POR) 3:1 16.12.: Niko Springer vs. Joe Comito (AUS) 1:3

1:3 17.12.: Martin Schindler vs. Stephen Burton (ENG) 3:1

vs. Stephen Burton (ENG) 3:1 18.12.: Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena (NED) 2:3

Meinung Sport-Großveranstaltungen : Die Darts-WM ist ein aufgeblähtes Event, das dem Sport schadet SZ Plus Kommentar von Korbinian Eisenberger ...

Darts-WM in Fernsehen und Stream

Wie jedes Jahr überträgt Sport1 die Darts-Weltmeisterschaft im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf der Sport1-Webseite. Der Sportsender zeigt alle Spiele, zudem wird jede Partie auch vom kostenpflichtigen Streamingdienst Dazn übertragen.

Modus bei der Darts-WM 2026

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze für sich entscheiden, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der „Best-of-Seven“-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird „Best-of-Eleven“ gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Darts-WM in London : Erfolgsfaktor: betrunkene Fans Mehr noch als in den vergangenen Jahren versuchen die Spieler, die Zuschauer im Londoner Alexandra Palace auf ihre Seite zu ziehen. Die Stimmung in der Halle beeinflusst die Matches – doch die Sympathie des Publikums kann schnell wechseln. Von Sven Haist ...

Preisgeld bei der Darts-WM

Insgesamt werden bei dem Turnier fünf Millionen Pfund (knapp 5,7 Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit erhöht sich das Preisgeld im Vergleich zu letztem Jahr um das Zweifache. Wie sich das auf die einzelnen Runden auswirkt.