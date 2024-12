Eine Neuheit: Sechs deutsche Darts-Spieler treten bei der Weltmeisterschaft in London an. Wer sind ihre Gegner und wie viel Geld gibt's pro Sieg? Eine Übersicht.

Von Michael Schnippert

Pfeile sirren, der Alexandra Palace tobt: Die Darts-WM ist jedes Jahr ein riesiges Spektakel. Neben viel Alkohol - bei den Zuschauern - fließt auch eine große Menge an Preisgeld - an die Profis.

Am 15. Dezember geht es los und am 3. Januar 2025 ist das Finale. Erstmals gehen sechs deutsche Spieler an den Start. Die größten Hoffnungen liegen bei Martin Schindler, der bereits zwei wichtige Turniere in diesem Jahr gewann. Aber auch von Clemens Gabriel, WM-Halbfinalist von 2023, wird viel erwartet. Für eine Überraschung kann auch Ricardo Pietreczko sorgen, der bei der letzten WM am späteren Sieger Luke Humphries scheiterte. Für Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt wird es ums Dabeisein gehen und die Stimmung mitzunehmen.

Darts-WM 2025: Spielplan der Deutschen

Wie üblich fangen die erste und zweite Runde bei der Weltmeisterschaft parallel an. Das erste Highlight gebührt dem Titelverteidiger Luke Humphries, der die erste Night-Session beendet.

Bis zum Viertelfinale gibt es zwei unterschiedliche Sessions. Eine beginnt um 13:30 Uhr, die zweite um 20 Uhr. In jeder Sessions werden vier Partien ausgetragen. Da bei Darts-Spielen wie beim Tennis das Ende nicht vorhersehbar ist, ist im Spielplan angegeben, das wievielte Match es in der Session ist.

Mo, 16.12., 1. Runde: Kai Gotthardt vs. Alan Soutar (Schottland), 3. Match 13:30-Uhr-Session

Di, 17.12., 1. Runde: Ricardo Pietreczko vs. Xiaochen Zong (China), 2. Match 20-Uhr-Session

Do, 19.12., 2. Runde: Gabriel Clemens vs. Niels Zonneveld (Niederlande) / Robert Owen (Wales), 4. Match 13:30-Uhr-Sessions

Do, 19.12., 1. Runde: Niko Springer vs. Scott Williams (England), 3. Match 20-Uhr-Session

Fr, 20.12., 1. Runde: Florian Hempel vs. Jeffrey de Zwaan (Niederlande), 2. Match 13:30-Uhr-Sessions

So, 22.12., 2. Runde: Martin Schindler vs. Callan Rydz (England) / Romeo Grbavac (Kroatien), 1. Match 20-Uhr-Session

Spielplan und -modus bei der Darts-WM 2025

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze für sich entscheiden, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der „Best-of-Seven“-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird „Best-of-Eleven“ gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Sonntag, 15. Dezember 2024

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Montag, 16. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Dienstag, 17. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Mittwoch, 18. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Donnerstag, 19. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Freitag, 20. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

20.00 Uhr: 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Samstag, 21. Dezember 2024

13.30 Uhr: 2 x 1. Runde und 2 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Sonntag, 22. Dezember 2024

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Montag, 23. Dezember 2024

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Freitag, 27. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Samstag, 28. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Sonntag, 29. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 1 x 3. Runde und 2 x 4. Runde

Montag, 30. Dezember 2024

13.30 Uhr: 3 x 4. Runde

20.00 Uhr: 3 x 4. Runde

Mittwoch, 1. Januar 2025

13.30 Uhr: 2 x Viertelfinale

20.00 Uhr: 2 x Viertelfinale

Donnerstag, 2. Januar 2025

20.00 Uhr: 2 x Halbfinale

Freitag, 3. Januar 2025

21.00 Uhr: Finale

Preisgeld-Verteilung im Überblick

Insgesamt werden bei dem Turnier rund 2,5 Millionen Pfund (knapp drei Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit bleibt das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr unverändert.