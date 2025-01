Eine Neuheit: Sechs deutsche Darts-Spieler traten bei der Weltmeisterschaft in London an. Fast alle scheiterten in der 2. Runde. Wer im Finale gegeneinander spielt.

Von Michael Schnippert

Pfeile sirren, der Alexandra Palace tobt: Die Darts-WM ist jedes Jahr ein riesiges Spektakel. Neben viel Alkohol - bei den Zuschauern - fließt auch eine große Menge an Preisgeld - an die Profis.

Am 15. Dezember ging es los und am 3. Januar 2025 ist das Finale. Erstmals gingen sechs deutsche Spieler an den Start.

Spielplan und -modus bei der Darts-WM 2025

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze für sich entscheiden, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der „Best-of-Seven“-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird „Best-of-Eleven“ gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat. Der 17-jährige Luke Littler steht bei seiner zweiten WM erneut im Finale. Er trifft auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen, der zuletzt 2019 den Titel gewann.

Freitag, 3. Januar 2025

21.00 Uhr, Finale: Luke Littler (England) vs. Michael van Gerwen (Niederlande), Sport1 und Dazn

Donnerstag, 2. Januar 2025

Chris Dobey (England) vs. Michael van Gerwen (Niederlande) 1:6

1:6 Stephen Bunting (England) vs. Luke Littler (England) 1:6

Mittwoch, 1. Januar 2025

Chris Dobey (England) vs. Gerwyn Price (Wales) 5:3

vs. Gerwyn Price (Wales) 5:3 Michael van Gerwen (Niederlande) vs. Callan Rydz (England) 5:3

vs. Callan Rydz (England) 5:3 Peter Wright (Schottland) vs. Stephen Bunting (England) 2:5

2:5 Luke Littler (England) vs. Nathan Aspinall (England) 5:2

Darts-WM 2025: Spielplan der Deutschen

Gotthardt überraschte in seinem Erstrunden-Spiel und besiegte den Schotten Alan Soutar nach Leg-Rückstand mit 3:1. In der zweiten Runde verlor er gegen Stephen Bunting, Weltranglisten-18, 1:3. Erwartungsgemäß feierte Pietreczko einen ungefährdeten Auftaktsieg gegen den Chinesen Xiaochen Zong und muss als Nächstes gegen Gian van Veen ran.

Am 19. Dezember, war es ein schlechter Tag für die deutschen Spieler. Erst scheiterte Clemens Gabriel überraschend an Robert Owen mit 1:3 Sätzen, am Abend war dann erwartungsgemäß Schluss für Niko Springer, der gegen Vorjahreshalbfinalist Scott Williams verlor. Am 22. Dezember war dann auch Schluss für die deutsche Nummer 1. Martin Schindler hatte riesige Probleme bei den Doppel-Feldern, traf nur drei seiner 22 Versuche und schied mit 0:3 gegen Callan Rydz aus.

Florian Hempel hatte die Möglichkeit in einem verrückten Spiel gegen den Nordiren Daryl Gurney im Entscheidungssatz noch auszugleichen. Doch er verfehlte das Doppel nur knapp.

Ricardo Pietreczko verlor als letzter Deutscher im Achtelfinale. Er bezwang in der dritten Runde "Deutschland-Schreck" Scott Williams klar mit 4:1 und hatte keine Chance gegen den an Nummer zwölf gesetzten Nathan Aspinall.

Pietreczko-Aus bei der Darts-WM : Warum es noch dauert, bis Deutsche im Darts etwas gewinnen So viele WM-Teilnehmer wie noch nie, in der entscheidenden Phase aber wieder Zuschauer: Die deutschen Darts-Profis kämpfen mit der immer größeren Leistungsdichte ihres Sports – und eigenen wie fremden Erwartungen. Von Sven Haist

Darts-WM: Ergebnisse der Deutschen - 3. Runde

Mo, 30.12.,: Ricardo Pietreczko vs. Nathan Aspinall (England) 0:4

Sa, 28.12.: Ricardo Pietreczko vs. Scott Williams (England) 4:1

Darts-WM: Ergebnisse der Deutschen - 2. Runde

Do, 19.12.: Gabriel Clemens vs. Robert Owen (Wales) 1:3

(Wales) 1:3 Fr, 20.12.: Kai Gotthardt vs. Stephen Bunting (England) 1:3

(England) 1:3 So, 22.12.,: Martin Schindler vs. Callan Rydz (England) 0:3

Mo, 23.12.: Ricardo Pietreczko vs. Gian van Veen (Niederlande) 3:1

vs. Gian van Veen (Niederlande) 3:1 Mo, 23.12.: Florian Hempel vs. Daryl Gurney (Nordirland) 2:3

Darts-WM: Ergebnisse der Deutschen - 1. Runde

Mo, 16.12.: Kai Gotthardt vs. Alan Soutar (Schottland) 3:1

vs. Alan Soutar (Schottland) 3:1 Di, 17.12.: Ricardo Pietreczko vs. Xiaochen Zong (China) 3:0

vs. Xiaochen Zong (China) 3:0 Do, 19.12.: Niko Springer vs. Scott Williams (England) 1:3

(England) 1:3 Fr, 20.12.: Florian Hempel vs. Jeffrey de Zwaan (Niederlande) 3:1

SZ Plus WM in London : Der neueste Darts-Trend? Fitness! Darts war stets die Disziplin der Disziplinlosigkeit, die Protagonisten sahen nicht gerade aus wie Topathleten. Nun achten immer mehr Spieler auf Kraft und Ausdauer. Aber bringt das tatsächlich etwas? Von Korbinian Eisenberger, London

Preisgeld-Verteilung im Überblick

Insgesamt werden bei dem Turnier rund 2,5 Millionen Pfund (knapp drei Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit bleibt das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr unverändert.